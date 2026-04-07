Пасха-2026: древние приметы украинцев, которые работают до сих пор

Пасха — один из самых больших религиозных праздников украинцев. Издавна наш народ имел очень много примет, связанных с этим днем.

Какие есть интересные и распространенные народные приметы, связанные с Пасхой

Обычно на Пасху наши предки следили за погодой и поведением животных, за происходящим во время богослужения, а также содержимым пасхальной корзины. Некоторые из этих верований передавались от родителей к детям — через поколение.

Приметы о погоде

Многие приметы касались погоды на Пасху. В частности, холод был предвестником затяжной весны. Украинцы также считали, что благодаря погоде можно предсказать — щедрым или нет будет урожай.

Погодные пасхальные приметы:

если ясно и солнечно — лето будет теплым и урожайным;

дождь — к хорошему урожаю ржи и пшеницы;

если много звезд на небе — будет хороший урожай ягод и грибов;

сильный ветер — к урожаю орехов.

Обрядовые приметы

Многие верования касались церкви и пасхальных символов. Незамужние девушки загадывали желание во время службы — верили, что оно обязательно сбудется. По дороге домой после освящения корзины старались не разговаривать — чтобы не потерять благословения.

В то же время уже после возвращения со службы вся семья садилась к праздничному столу и наслаждалась освященными яствами. Считалось, что общий праздничный завтрак предвещает спокойный и счастливый год. Важно не выбрасывать освященную пищу — ее остатки либо съедали, либо отдавали животным.

Наши предки считали, что крашанка имеет магическую силу: ее сберегали как оберег от болезней и ненастья. Скорлупу от освященных яиц закапывали в поле — для урожая.

Бытовые приметы

нельзя ничего одалживать, в частности деньги — чтобы не отдать счастье из дома;

нельзя тяжело работать — день должен быть посвящен радости и духовности;

нельзя шить, вязать, резать — «чтобы не резать свою судьбу»;

нельзя убирать в доме — все должно быть сделано до праздника.

Особые верования

Издавна в народе считалось, что на Пасху «открывается небо» — можно просить желания. А еще в этот день запрещалось долго спать, чтобы не «проспать собственное счастье».

