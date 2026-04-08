Пасха-2026: сколько яиц на самом деле нужно красить — существует ли правило

Пасхальные яйца.

На Пасху красят яйца — этот ритуал объединяет как давние верования, так и христианскую символику. Наиболее традиционный цвет — красный. Он символизирует кровь Христа и победу жизни над смертью.

Сколько яиц стоит красить на Пасху и какие цвета выбрать, читайте в материале ТСН.ua.

В Библии упоминаний о пасхальных яйцах, писанках или обрядах с яйцами нет. Традиция красить яйца на Пасху появилась гораздо позже. В то же время в дохристианские времена яйцо было символом жизни и возрождения. В христианской трактовке оно стало олицетворением новой жизни и Воскресения, а также победы жизни над смертью.

В частности, существует легенда о Марии Магдалине. По преданию, она пришла к римскому императору Тиберию, чтобы известить о Воскресении Христа. Она принесла дар — обычное яйцо. Впрочем, император не поверил. Мол, это невозможно, как и то, что яйцо в ее руках вдруг станет красным. В тот же миг яйцо покраснело.

Сколько яиц красить

Четкого количества яиц, которые следует красить на Пасху или освящать в церкви, не существует. Ведь речь идет не о церковном правиле, а о народной традиции. Обычно на праздник готовят столько яиц, чтобы хватило на каждого члена семьи, а также для гостей. Издавна считают хорошей приметой, когда яиц хватает, чтобы угостить других, — это «к счастью и достатку».

Традиционно готовят не менее 10-20 яиц даже в небольшой семье. В больших семьях или же на застолье могут красить и 30 яиц.

Когда красить яйца

На Страстной неделе есть два лучших для того, чтобы печь куличи и красить яйца. Священник ПЦУ Иван Петрущак говорит, что Чистый четверг, который в этом году пришелся на 9 апреля, и Большая суббота, 11 апреля, — хорошие дни для праздничных приготовлений.

В то же время в Страстную пятницу, в этом году — это 10 апреля, этого делать не рекомендуется. В христианстве это день скорби, когда вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.

В какие цвета красить яйца

В народе верили: чем больше пасхальных яиц разных цветов в пасхальной корзине — тем больше счастья, здоровья и изобилия в семье в течение года. В общем, каждый цвет имеет свое символическое значение.

Традиционные цвета:

красный — символизирует кровь Христа, жизнь и воскресение;

желтый — символ солнца, урожая и обилия;

оранжевый — символизирует радость, энергию и жизненные силы;

зеленый — символ весны, обновления природы, молодости и здоровья;

синий — символизирует небо и покой;

голубой — символ душевного равновесия;

белый — символ чистоты и невинности.

Напомним, мы писали о том, что и почему нельзя класть в пасхальную корзину.