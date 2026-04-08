Пасха-2026: сколько яиц на самом деле нужно красить — существует ли правило
Традиционно пасхальные яйца окрашивают в несколько основных цветов – каждый имеет свое символическое значение.
На Пасху красят яйца — этот ритуал объединяет как давние верования, так и христианскую символику. Наиболее традиционный цвет — красный. Он символизирует кровь Христа и победу жизни над смертью.
В Библии упоминаний о пасхальных яйцах, писанках или обрядах с яйцами нет. Традиция красить яйца на Пасху появилась гораздо позже. В то же время в дохристианские времена яйцо было символом жизни и возрождения. В христианской трактовке оно стало олицетворением новой жизни и Воскресения, а также победы жизни над смертью.
В частности, существует легенда о Марии Магдалине. По преданию, она пришла к римскому императору Тиберию, чтобы известить о Воскресении Христа. Она принесла дар — обычное яйцо. Впрочем, император не поверил. Мол, это невозможно, как и то, что яйцо в ее руках вдруг станет красным. В тот же миг яйцо покраснело.
Сколько яиц красить
Четкого количества яиц, которые следует красить на Пасху или освящать в церкви, не существует. Ведь речь идет не о церковном правиле, а о народной традиции. Обычно на праздник готовят столько яиц, чтобы хватило на каждого члена семьи, а также для гостей. Издавна считают хорошей приметой, когда яиц хватает, чтобы угостить других, — это «к счастью и достатку».
Традиционно готовят не менее 10-20 яиц даже в небольшой семье. В больших семьях или же на застолье могут красить и 30 яиц.
Когда красить яйца
На Страстной неделе есть два лучших для того, чтобы печь куличи и красить яйца. Священник ПЦУ Иван Петрущак говорит, что Чистый четверг, который в этом году пришелся на 9 апреля, и Большая суббота, 11 апреля, — хорошие дни для праздничных приготовлений.
В то же время в Страстную пятницу, в этом году — это 10 апреля, этого делать не рекомендуется. В христианстве это день скорби, когда вспоминают страдания и смерть Иисуса Христа.
В какие цвета красить яйца
В народе верили: чем больше пасхальных яиц разных цветов в пасхальной корзине — тем больше счастья, здоровья и изобилия в семье в течение года. В общем, каждый цвет имеет свое символическое значение.
Традиционные цвета:
красный — символизирует кровь Христа, жизнь и воскресение;
желтый — символ солнца, урожая и обилия;
оранжевый — символизирует радость, энергию и жизненные силы;
зеленый — символ весны, обновления природы, молодости и здоровья;
синий — символизирует небо и покой;
голубой — символ душевного равновесия;
белый — символ чистоты и невинности.
