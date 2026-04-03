Пасха в 2026 году: семь натуральных способов окрашивания яиц, которые вам точно понравятся
Покраска пасхальных яиц — это не просто традиция. Это способ расслабиться, создать праздник собственными руками и добавить цвет в обыденность.
Еще век назад для окрашивания использовали только природные материалы: луковицу, свеклу, разные растения. Они давали теплые, землистые оттенки, которые выглядели естественно и гармонично. В средневековье добавились царапанные орнаменты, а впоследствии — роспись воском, особенно полюбившаяся в Восточной Европе.
Сегодня традиция обретает новую жизнь: простые природные ингредиенты превращаются в яркие и безопасные краски, с которыми даже новичок может создать настоящий арт-шедевр.
Что пригодится для покраски
10–15 яиц.
1 ст. л. уксуса (для цвета).
Вода.
Для оттенков:
Луковица — теплые оранжевые тона;
Свекла — от нежной розовой до насыщенной бордовой;
Куркума — солнечный желтый;
Красная капуста — сине-фиолетовые оттенки;
Шпинат или петрушка — натуральный зеленый;
Черный чай — глубокий коричневый;
Черника — нежный серый.
Для декора и блеска:
Листочки и маленькие цветы.
Колготки или марли.
Бумажные полотенца.
Капля растительного масла.
Как красить яйца: шаг за шагом
Подготовка — основа идеального цвета
Сначала варим яйца вкрутую и охлаждаем. Чтобы краска легла ровнее и ярче, немного отбелить скорлупу поможет уксусная вода (1:1). Протерев скорлупу губкой, мы снимаем естественный налет, и цвет становится насыщенным.
Варим краски — природа дает цвет
В каждую посуду добавляем около 1 л воды и 2 ст. л. уксуса (кроме черники). Доводим до кипения, добавляем растения и варим на слабом огне.
Чем длиннее яйцо в краске, тем насыщеннее цвет. В среднем достаточно 15–30 минут, но экспериментировать всегда интересно.
Совет: для яркого и глубокого тона оставьте яйца в холодильнике на ночь. Если планируете их есть, добавьте немного соли и используйте только съедобные растения.
Сушка
Осторожно вытираем яйца и снимаем листики. Узор становится четким, а каждое яйцо уникально. Потом немного масла — и ваши яйца приобретают праздничный шелковистый блеск.