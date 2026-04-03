Пасха в 2026 году: семь натуральных способов окрашивания яиц, которые вам точно понравятся

Покраска пасхальных яиц природными красителями / © pexels.com

Еще век назад для окрашивания использовали только природные материалы: луковицу, свеклу, разные растения. Они давали теплые, землистые оттенки, которые выглядели естественно и гармонично. В средневековье добавились царапанные орнаменты, а впоследствии — роспись воском, особенно полюбившаяся в Восточной Европе.

Сегодня традиция обретает новую жизнь: простые природные ингредиенты превращаются в яркие и безопасные краски, с которыми даже новичок может создать настоящий арт-шедевр.

Что пригодится для покраски

10–15 яиц. 1 ст. л. уксуса (для цвета). Вода.

Покраска яиц на Пасху (фото с сайта Noklapja)

Для оттенков:

Луковица — теплые оранжевые тона;

Свекла — от нежной розовой до насыщенной бордовой;

Куркума — солнечный желтый;

Красная капуста — сине-фиолетовые оттенки;

Шпинат или петрушка — натуральный зеленый;

Черный чай — глубокий коричневый;

Черника — нежный серый.

Для декора и блеска:

Листочки и маленькие цветы.

Колготки или марли.

Бумажные полотенца.

Капля растительного масла.

Как красить яйца: шаг за шагом

Подготовка — основа идеального цвета

Сначала варим яйца вкрутую и охлаждаем. Чтобы краска легла ровнее и ярче, немного отбелить скорлупу поможет уксусная вода (1:1). Протерев скорлупу губкой, мы снимаем естественный налет, и цвет становится насыщенным.

Варим краски — природа дает цвет

В каждую посуду добавляем около 1 л воды и 2 ст. л. уксуса (кроме черники). Доводим до кипения, добавляем растения и варим на слабом огне.

Чем длиннее яйцо в краске, тем насыщеннее цвет. В среднем достаточно 15–30 минут, но экспериментировать всегда интересно.

Совет: для яркого и глубокого тона оставьте яйца в холодильнике на ночь. Если планируете их есть, добавьте немного соли и используйте только съедобные растения.

Сушка

Осторожно вытираем яйца и снимаем листики. Узор становится четким, а каждое яйцо уникально. Потом немного масла — и ваши яйца приобретают праздничный шелковистый блеск.