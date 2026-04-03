ТСН в социальных сетях

Пасха в 2026 году: семь натуральных способов окрашивания яиц, которые вам точно понравятся

Покраска пасхальных яиц — это не просто традиция. Это способ расслабиться, создать праздник собственными руками и добавить цвет в обыденность.

Татьяна Мележик
Покраска пасхальных яиц природными красителями

Покраска пасхальных яиц природными красителями / © pexels.com

Еще век назад для окрашивания использовали только природные материалы: луковицу, свеклу, разные растения. Они давали теплые, землистые оттенки, которые выглядели естественно и гармонично. В средневековье добавились царапанные орнаменты, а впоследствии — роспись воском, особенно полюбившаяся в Восточной Европе.

Сегодня традиция обретает новую жизнь: простые природные ингредиенты превращаются в яркие и безопасные краски, с которыми даже новичок может создать настоящий арт-шедевр.

Что пригодится для покраски

  1. 10–15 яиц.

  2. 1 ст. л. уксуса (для цвета).

  3. Вода.

Покраска яиц на Пасху (фото с сайта Noklapja)

Покраска яиц на Пасху (фото с сайта Noklapja)

Для оттенков:

  • Луковица — теплые оранжевые тона;

  • Свекла — от нежной розовой до насыщенной бордовой;

  • Куркума — солнечный желтый;

  • Красная капуста — сине-фиолетовые оттенки;

  • Шпинат или петрушка — натуральный зеленый;

  • Черный чай — глубокий коричневый;

  • Черника — нежный серый.

Для декора и блеска:

  • Листочки и маленькие цветы.

  • Колготки или марли.

  • Бумажные полотенца.

  • Капля растительного масла.

Как красить яйца: шаг за шагом

  1. Подготовка — основа идеального цвета

Сначала варим яйца вкрутую и охлаждаем. Чтобы краска легла ровнее и ярче, немного отбелить скорлупу поможет уксусная вода (1:1). Протерев скорлупу губкой, мы снимаем естественный налет, и цвет становится насыщенным.

  1. Варим краски — природа дает цвет

В каждую посуду добавляем около 1 л воды и 2 ст. л. уксуса (кроме черники). Доводим до кипения, добавляем растения и варим на слабом огне.

Чем длиннее яйцо в краске, тем насыщеннее цвет. В среднем достаточно 15–30 минут, но экспериментировать всегда интересно.

Совет: для яркого и глубокого тона оставьте яйца в холодильнике на ночь. Если планируете их есть, добавьте немного соли и используйте только съедобные растения.

  1. Сушка

Осторожно вытираем яйца и снимаем листики. Узор становится четким, а каждое яйцо уникально. Потом немного масла — и ваши яйца приобретают праздничный шелковистый блеск.

