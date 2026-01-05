ТСН в социальных сетях

Пасха в 2026 году: узнайте точную дату и кто будет праздновать раньше — православные или католики

Пасха — один из самых главных христианских праздников, дата которого ежегодно меняется. У него нет фиксированного дня, ведь он исчисляется по сложным астрономическим правилам: учитывается цикл Луны и весеннее равноденствие.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Когда Пасха 2026 года

Когда Пасха 2026 года / © pexels.com

Из-за разных календарных систем католики и православные часто празднуют Пасху (Воскресение Христово) в разные дни, и 2026 год не станет исключением.

В западной традиции, которой придерживаются римско-католическая церковь и большинство протестантских общин, Пасха приходится на воскресенье, 5 апреля 2026 года. Дата определяется по григорианскому календарю: это первое воскресенье после полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия.

Православные христиане исчисляют Пасху по юлианскому (новоюлианскому) календарю. Из-за отличий между юлианским и григорианским календарями, а также особыми церковными правилами, в 2026 году православная Пасха будет праздноваться в воскресенье, 12 апреля — на целую неделю позже, чем у католиков.

Такая разница встречается регулярно. Несмотря на разные календари, принцип вычисления остался общим: Воскресение празднуется в первое воскресенье после полнолуния, наступающего после весеннего равноденствия.

