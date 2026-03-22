Пасхальные мраморные яйца: этот способ окрашивания покорил Сеть
Этот способ окрашивания не только натуральный. Результат для каждого яйца будет свой.
Мраморные пасхальные яйца в тренде. Это один из способов покрасить яйца без искусственных красителей. Благодаря простым ингредиентам, которые есть на каждой кухне, — луковице и каркаде — скорлупа приобретает глубокий, насыщенный оттенок с уникальными узорами, которые невозможно повторить дважды.
О необычном способе покраски рассказала кулинар Валерия Матрохина.
Для окрашивания яиц этим способом понадобятся:
яйца
литр воды
одна столовая ложка уксуса 9%
½ столовой ложки соли
шелуха синего и желтого лука
горсть чая каркаде
лист белой бумаги
капроновые колготы или марля
Процесс окрашивания яиц
Шелуху и бумагу нарезаем произвольной формы. Насыпаем все в миску.
Яйца моем. Смачиваем их в воде, чтобы стали мокрые, а затем обваливаем в шелухе с бумагой.
После этого каждое яйцо заворачиваем в кусок колготки или марлю. Завязываем нитью.
В кастрюлю наливаем воду, добавляем каркаде, соль и уксус, выкладываем яйца.
Варим после закипания несколько минут — в зависимости от того, какой густоты вы хотите получить яйца.
Снимаем с огня и оставляем яйца остывать на 3-4 часа. После этого освобождаем яйца от колгот или марли. Можно осторожно смазать растительным маслом.
