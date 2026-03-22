Пасхальные мраморные яйца: этот способ окрашивания покорил Сеть

Пасхальные яйца.

Мраморные пасхальные яйца в тренде. Это один из способов покрасить яйца без искусственных красителей. Благодаря простым ингредиентам, которые есть на каждой кухне, — луковице и каркаде — скорлупа приобретает глубокий, насыщенный оттенок с уникальными узорами, которые невозможно повторить дважды.

О необычном способе покраски рассказала кулинар Валерия Матрохина.

Для окрашивания яиц этим способом понадобятся:

яйца

литр воды

одна столовая ложка уксуса 9%

½ столовой ложки соли

шелуха синего и желтого лука

горсть чая каркаде

лист белой бумаги

капроновые колготы или марля

Процесс окрашивания яиц

Шелуху и бумагу нарезаем произвольной формы. Насыпаем все в миску. Яйца моем. Смачиваем их в воде, чтобы стали мокрые, а затем обваливаем в шелухе с бумагой. После этого каждое яйцо заворачиваем в кусок колготки или марлю. Завязываем нитью. В кастрюлю наливаем воду, добавляем каркаде, соль и уксус, выкладываем яйца. Варим после закипания несколько минут — в зависимости от того, какой густоты вы хотите получить яйца. Снимаем с огня и оставляем яйца остывать на 3-4 часа. После этого освобождаем яйца от колгот или марли. Можно осторожно смазать растительным маслом.

Напомним, мы делились профессиональными лайфгаками от шефа, которые сделают вашу выпечку идеальной к Пасхе и не только.