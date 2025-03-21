Пасхальные яйца будут ярко-желтого цвета: нужно добавить только один ингредиент

Если вы хотите иметь на пасхальном столе радостные пасхальные яйца солнечного цвета, пригодится эта специя.

Для окрашивания яиц в яркий желтый цвет нужно брать крюкуму. Эта специя на протяжении многих веков использовалась не только как приправа, но и как натуральный краситель для тканей. Поэтому такой яркий насыщенный пигмент будет идеальным и для пасхальных яиц.

Как покрасить яйца в яркий желтый цвет с помощью куркумы

Перед окрашиванием яиц следует знать некоторые нюансы. Если они холодные, их нужно оставить на час при комнатной температуре, чтобы они не потрескались в горячей воде во время варки. Не стоит использовать для приготовления красителя эмалированную посуду, потому что цвет куркумы надолго закрасит ее стенки.

Чтобы цвет яичной скорлупы был равномерным, нужно добавить уксус или лимонную кислоту. Некоторые хозяйки перед окрашиванием протирают яйца спиртом.

Как покрасить яйца куркумой: пошаговая инструкция

Возьмите металлическую кастрюлю, налейте два литра воды, добавьте шесть столовых ложек куркумы, чайную ложку соли, столовую ложку уксуса или полчайной ложки лимонной кислоты. Все тщательно перемешайте и поставьте кастрюлю на медленный огонь, пока растворится куркума, 5 минут будет достаточно. Но не доводите раствор до кипения. Положите в красящую жидкость яйца и варите после закипания 10-12 минут. Чтобы скорлупа получила яркий желтый цвет, оставьте пасхальные яйца на 3-4 часа в кастрюле. Можно держать их в жидкости всю ночь. Готовые яйца извлеките и промойте теплой водой. Чтобы придать пасхальным яйцам блеск, их следует натереть подсолнечным маслом.

Как покрасить яйца ромашкой

Это лекарственное растение придаст яйцам бледно-желтый оттенок. Но если вы хотите пасхальные яйца желтого цвета, а под рукой нет куркумы, то такой способ окрашивания пригодится.

Сначала нужно заварить крепкий ромашковый чай из шести пакетиков и литра воды. Если есть аптечная ромашка, то трех ложек травы на литр воды будет достаточно. Надо опустить в этот настой яйца, варить 10 минут после закипания и оставить их на 4-6 часов в окрасочной жидкости. Если оставить яйца на ночь в ромашковом настое, они приобретут светло-коричневый оттенок.

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