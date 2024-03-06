Паска поднимется и будет влажной: соблюдайте всего два важных правила

Уже 31 марта католики в Украине будут праздновать один из важнейших церковных праздников – Пасху. У христиан восточного обряда оно приходится в 2024 году на 5 мая. А какая же Пасха без вкусной паски?

К сожалению, именно эта выпечка не всегда получается так, как бы этого хотелось. Тесто часто оседает и отличается сухостью. Что нужно делать с тестом для паски, чтобы он получился влажным и рыхлым? Оказывается, все просто.

Традиционная паска действительно проста в приготовлении, но испечь его удается не каждому кулинару. Иногда, даже придерживаясь классического рецепта, в результате получаешь сухую выпечку, которая не поднялась. Это можно предотвратить. Нужно только соблюдать два простых правила.

Первое касается температуры ингредиентов, которые вы добавляете в тесто. Дрожжи и молочные продукты следует извлечь из холодильника хотя бы за два часа до приготовления. Благодаря этому тесто отлично поднимется.

Что делать с тестом для паски, чтобы оно хорошо поднялось / Фото: Unsplash

Не стоит забывать об активации дрожжей, не зависимо от того, используете ли вы сухие или хлебопекарные. Их советуют соединять с маленьким количеством сахара и теплого молока. Важно, чтобы последний ингредиент не был горячим. Высокая температура "убивает" дрожжи, поэтому они не поднимаются.

Второе правило – не забывайте о порядке добавления ингредиентов. Начинать нужно со взбивания яиц с сахаром. Масса должна получиться рыхлой, легкой, воздушной. Взбивание должно длиться не менее 5 минут, чтобы добиться идеального результата.

Только после этого можно добавлять сухие ингредиенты. Некоторые кулинары рекомендуют ставить просеянную муку на несколько минут в разогретую до 30 минут духовку во избежание запоров из-за выпечки. Затем постепенно добавляйте муку к яичной массе. Благодаря этому паска получилась легкой и рыхлой, сохранит внутри влажность.

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