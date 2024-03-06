Паска поднимется и будет влажной: соблюдайте всего два важных правила

Уже 31 марта католики в Украине будут праздновать один из важнейших церковных праздников – Пасху. У христиан восточного обряда оно приходится в 2024 году на 5 мая. А какая же Пасха без вкусной паски?
К сожалению, именно эта выпечка не всегда получается так, как бы этого хотелось. Тесто часто оседает и отличается сухостью. Что нужно делать с тестом для паски, чтобы он получился влажным и рыхлым? Оказывается, все просто.
Традиционная паска действительно проста в приготовлении, но испечь его удается не каждому кулинару. Иногда, даже придерживаясь классического рецепта, в результате получаешь сухую выпечку, которая не поднялась. Это можно предотвратить. Нужно только соблюдать два простых правила.
Первое касается температуры ингредиентов, которые вы добавляете в тесто. Дрожжи и молочные продукты следует извлечь из холодильника хотя бы за два часа до приготовления. Благодаря этому тесто отлично поднимется.
Не стоит забывать об активации дрожжей, не зависимо от того, используете ли вы сухие или хлебопекарные. Их советуют соединять с маленьким количеством сахара и теплого молока. Важно, чтобы последний ингредиент не был горячим. Высокая температура "убивает" дрожжи, поэтому они не поднимаются.
Второе правило – не забывайте о порядке добавления ингредиентов. Начинать нужно со взбивания яиц с сахаром. Масса должна получиться рыхлой, легкой, воздушной. Взбивание должно длиться не менее 5 минут, чтобы добиться идеального результата.
Только после этого можно добавлять сухие ингредиенты. Некоторые кулинары рекомендуют ставить просеянную муку на несколько минут в разогретую до 30 минут духовку во избежание запоров из-за выпечки. Затем постепенно добавляйте муку к яичной массе. Благодаря этому паска получилась легкой и рыхлой, сохранит внутри влажность.
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