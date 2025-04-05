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Пасхальный тренд 2025 года: витражная глазурь для паски — как ее сделать
Если вы еще не решили, как оформить пасхальную паску в этом году, продолжайте читать и смело приступайте к кулинарному эксперименту!
Если вы хотите удивить своих близких и внести новизну в праздничное оформление, попробуйте украсить паску в стиле витражей.
Для приготовления витражной глазури вам понадобятся:
сухие или гелевые пищевые красители (количество зависит от сложности рисунка);
сам рисунок для нанесения на паску;
белковая глазурь;
паска;
кисточки;
глюкозный сироп.
Пошаговая инструкция создания витражной глазури для паски:
Переложите темный пищевой краситель в кондитерский мешок или пакет с отрезанным кончиком.
Обведите контуры рисунка на паске.
Разведите в нескольких емкостях глюкозный сироп со спиртом, добавьте желаемый цвет в каждую емкость, перемешайте.
Заполните внутреннюю часть рисунка полученным цветом.
С помощью зубочистки или шпажки разровняйте цвета, удаляя пузырьки воздуха.
Глюкозный сироп может быть разной густоты, поэтому спирт добавляйте постепенно, чтобы добиться желаемой консистенции. Оптимальный вариант — смешать сироп со спиртом в равных частях (1:1). После того как вы нанесли декор, оставьте печенье в сухом месте на 24 часа для высыхания. Готовое изделие не должно быть липким на ощупь.
Запомните эти секреты и у вас получится интереснейший декор для паски.