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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
279
Время на прочтение
1 мин

Пасхальный тренд 2025 года: витражная глазурь для паски — как ее сделать

Если вы еще не решили, как оформить пасхальную паску в этом году, продолжайте читать и смело приступайте к кулинарному эксперименту!

Автор публикации
Татьяна Мележик Татьяна Мележик
Витражная глазурь для паски: рецепт

Витражная глазурь для паски: рецепт / © Instagram

Если вы хотите удивить своих близких и внести новизну в праздничное оформление, попробуйте украсить паску в стиле витражей.

Для приготовления витражной глазури вам понадобятся:

  • сухие или гелевые пищевые красители (количество зависит от сложности рисунка);

  • сам рисунок для нанесения на паску;

  • белковая глазурь;

  • паска;

  • кисточки;

  • глюкозный сироп.

Пошаговая инструкция создания витражной глазури для паски:

  1. Переложите темный пищевой краситель в кондитерский мешок или пакет с отрезанным кончиком.

  2. Обведите контуры рисунка на паске.

  3. Разведите в нескольких емкостях глюкозный сироп со спиртом, добавьте желаемый цвет в каждую емкость, перемешайте.

  4. Заполните внутреннюю часть рисунка полученным цветом.

  5. С помощью зубочистки или шпажки разровняйте цвета, удаляя пузырьки воздуха.

Глюкозный сироп может быть разной густоты, поэтому спирт добавляйте постепенно, чтобы добиться желаемой консистенции. Оптимальный вариант — смешать сироп со спиртом в равных частях (1:1). После того как вы нанесли декор, оставьте печенье в сухом месте на 24 часа для высыхания. Готовое изделие не должно быть липким на ощупь.

Запомните эти секреты и у вас получится интереснейший декор для паски.

Дата публикации
Количество просмотров
279
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