Витражная глазурь для паски: рецепт / © Instagram

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Если вы хотите удивить своих близких и внести новизну в праздничное оформление, попробуйте украсить паску в стиле витражей.

Для приготовления витражной глазури вам понадобятся:

сухие или гелевые пищевые красители (количество зависит от сложности рисунка);

сам рисунок для нанесения на паску;

белковая глазурь;

паска;

кисточки;

глюкозный сироп.

Пошаговая инструкция создания витражной глазури для паски:

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Переложите темный пищевой краситель в кондитерский мешок или пакет с отрезанным кончиком. Обведите контуры рисунка на паске. Разведите в нескольких емкостях глюкозный сироп со спиртом, добавьте желаемый цвет в каждую емкость, перемешайте. Заполните внутреннюю часть рисунка полученным цветом. С помощью зубочистки или шпажки разровняйте цвета, удаляя пузырьки воздуха.

Глюкозный сироп может быть разной густоты, поэтому спирт добавляйте постепенно, чтобы добиться желаемой консистенции. Оптимальный вариант — смешать сироп со спиртом в равных частях (1:1). После того как вы нанесли декор, оставьте печенье в сухом месте на 24 часа для высыхания. Готовое изделие не должно быть липким на ощупь.

Запомните эти секреты и у вас получится интереснейший декор для паски.