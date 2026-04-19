Пассажир нашел в самолете записку: ее содержимое взбудоражило тысячи человек (фото)
Пассажир самолета нашел трогательную записку от ребенка с призывом делать добро. История стала вирусной и вдохновила тысячи людей.
Пассажир авиарейса случайно нашел в кармане сиденья необычную записку, тронувшую тысячи пользователей Сети.
Историю опубликовали на Reddit в сообществе r/MadeMeSmile.
Автор сообщения рассказал, что нашел рукописное сообщение, оставленное предыдущим пассажиром — ребенком. Записка была написана на обороте бумажного пакета, обычно используемого в самолете.
В письме ребенок обратился к незнакомцу, который займет это место после него:
«Привет! Я не знаю кто ты, но я сидел на этом месте к тебе. Желаю тебе хорошего дня и приятного полета», — говорится в записке.
«Но если тебе придется воспользоваться этим пакетом — мне тебя жалко», — пошутил корреспондент.
Далее ребенок объяснил, почему решил оставить сообщение: «Я пишу это, потому что хочу сделать мир лучшим местом».
В конце записки содержался призыв к добрым делам: «Пожалуйста, соверши сегодня хороший поступок и передай это дальше. Так мы можем создать цепочку добра в мире».
Публикация быстро набрала популярность — десятки тысяч избраний и сотни комментариев. Многие пользователи признались, что записка вдохновила их на добрые поступки.
Реакция Сети
Некоторые пользователи написали, что обязательно «передаст добро дальше», другие — что планируют сделать что-то хорошее уже во время следующего полета.
Пользователи также отмечали, что подобные истории возвращают веру в человечность и напоминают о важности простых добрых жестов.
Эксперты подтверждают, что подобные проявления доброты оказывают положительное влияние на психологическое состояние. Исследования показывают, что даже небольшие добрые поступки могут улучшить настроение и повысить удовлетворенность жизнью.
Эта история стала еще одним примером того, как простая и искренняя инициатива может объединить людей и вдохновить позитивные изменения.