Пассажирам известного лоукостера следует брать картонные коробки в самолет: эксперт объяснили зачем

Путешественникам, летающим рейсами Ryanair, настоятельно рекомендуют класть кусок картона в ручную кладь. Это связано с тем, что прошлым летом авиакомпания увеличила размеры ручной клади на 20%, адаптировавшись к новым правилам ЕС.

Об этом пишет Express.

Новые размеры и риск переплаты

С сентября 2025 г. пассажиры с базовым билетом могут брать на борт большую поклажу размером до 40×30×20 сантиметров без дополнительных сборов. Главное условие состоит в том, что сумка должна весить менее 10 кг и легко помещаться под сиденьем спереди.

Однако эксперт по упаковке Том Шотт предупреждает о потенциально дорогой ошибке, которую теперь могут допускать туристы. Он подозревает, что увеличившаяся норма побуждает людей слишком плотно набивать свои вещи, из-за чего сумка раздувается и потеряет форму.

Зачем нужна картонная коробка

Эксперт объясняет, что мягкие дорожные сумки часто теряют объем во время упаковки. Чтобы этого избежать, он советует использовать легкую картонную коробку, которая будет плотно прилегать к стенкам сумки изнутри и создавать жесткий каркас.

«Это позволяет использовать каждый уголок и предотвращает выпячивание, которое привлекает внимание персонала у выхода на посадку», — объяснил специалист.

Кроме того, Том Шотт предлагает разместить в центре сумки еще одну небольшую крепкую коробку, окружив ее одеждой. Она служит безопасной зоной для зарядных устройств, адаптеров и туалетных принадлежностей, защищая их от повреждений и протечек. Чтобы точно знать, что все вещи поместятся, перед упаковкой стоит разложить их на полу в пределах контура 40×30 сантиметров.

