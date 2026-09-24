Пассажирка передала пилоту записку и самолет развернули — что она написала

Пассажирка передала экипажу записку о преследовании / © Associated Press

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Самолет авиакомпании Ryanair, выполнявший рейс из Порта в Дублин, был вынужден вернуться в аэропорт вылета после инцидента с 48-летней пассажиркой. Женщина заявила, что за ней якобы следят три человека.

Об этом сообщает metro.

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Пассажирка, якобы гражданка Бразилии, передала бортпроводнику несколько листов бумаги со своим заявлением и попросила передать их пилоту.

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После возвращения самолета в Порт женщину вывели из Boeing 737 и передали местным правоохранителям для установления ее личности.

Рейс задержался более чем на два часа

Речь идет о рейсе Ryanair 7073. После инцидента самолет снова вылетел из Порту незадолго до 1:30 ночи и прибыл в столицу Ирландии примерно в 3:15 по местному времени.

В результате задержка рейса составила 2 часа 33 минуты.

В Ryanair объяснили, что самолет вернулся в Порт из-за сообщения об угрозе безопасности, которое оказалось ложным.

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«Этот рейс из Порта в Дублин (22 сентября) вернулся в Порт вскоре после взлета из-за ложного сообщения о безопасности. Ситуацию быстро разрешили, после чего рейс продолжился в Дублин с задержкой на 2 часа 33 минуты», — сообщил представитель Ryanair изданию Metro.

СМИ сообщили о возможном сигнале о незаконном вмешательстве

Португальское издание Correio da Manha сообщило, что после установления личности женщину якобы снова допустили к самолету, а полиция не подтвердила ее утверждение о преследовании.

В то же время, другие португальские СМИ описали ситуацию иначе. По их данным, пассажирку могли вывести из самолета из-за «ненадлежащего поведения» и сопроводить с территории аэропорта правоохранители.

Также сообщалось, что перед разворотом самолета пилот мог передать диспетчерам специальный код, используемый для незаметного сообщения о незаконном вмешательстве, в частности, возможное захват самолета или попытку проникновения в кабину пилотов.

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Ryanair в своем комментарии подтвердила лишь возвращение самолета из-за ложного сообщения о безопасности и последующего продления рейса.

Напомним, во время многочасового перелета самолетом пассажир может длительное время почти не изменять положения тела, что повышает риск образования тромбов. Врачи объяснили, как часто следует вставать с кресла и что делать, если вставать запрещено.

Ранее уже говорилось о том, что привычная летняя одежда может оказаться не лучшим выбором для перелета. Стюардесса объяснила, почему сама не одевает шорты в самолет и советует так поступать и пассажирам.

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