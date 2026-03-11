Пассажирка подала в суд на авиалинии из-за соуса к пельменям — что ответили в компании

Пассажирка подала в суд на American Airlines / © pexels.com

Жительница штата Техас подала иск против авиакомпании American Airlines, заявив, что едва пережила анафилактический шок после того, как на борту самолета ей подали блюдо с соусом, содержащим орехи.

Об этом пишет people.

Супруги Хизер и Брент Винг обратились в суд после инцидента, произошедшего во время рейса из Лондона (Хитроу) в Даллас.

Предупреждала об аллергии, но ее проигнорировали

В иске отмечается, что у Хизера медицински подтвержденная опасная для жизни аллергия на орехи. Перед полетом она указала эту информацию в своем профиле пассажира и, по ее словам, несколько раз сообщала об этом бортпроводникам во время рейса.

Несмотря на это, по словам супругов, бортпроводники дважды пытались предложить ей блюда с орехами — в частности, упакованные орехи и салат с орехами.

Впоследствии женщине предложили пельмени (dumplings). В меню не было отмечено предупреждения об аллергенах, однако в соусе, как утверждается в иске, содержались измельченные орехи.

Сильная аллергическая реакция во время полета

После того, как женщина съела блюдо, у нее началась сильная анафилактическая реакция. Она нажала кнопку вызова экипажа, однако, как говорится в иске, помощь поступила не сразу.

Супруги утверждают, что им пришлось полагаться на помощь других пассажиров, среди которых и врачи. Также они использовали антигистаминный препарат Benadryl, который имел с собой.

Пара требует компенсацию

После инцидента супруги направили авиакомпании официальное письмо с требованием компенсации за медицинские расходы, моральный ущерб и сорванную годовщину поездки.

Сначала они предлагали урегулировать ситуацию без суда — в виде двух билетов первого или бизнес-класса на другой рейс и 50 тыс. долларов компенсации.

В ответ авиакомпания, по их словам, предложила всего 15 тыс. бонусных миль и возвращение 775 долларов, признав проблемы с багажом.

Иск и требования к авиакомпании

В иске указано 11 пунктов обвинений, среди которых:

небрежность,

отсутствие предупреждения об аллергенах,

нарушение закона США о правах людей с инвалидностью.

Истцы требуют суд присяжных, компенсационные и штрафные выплаты, а также изменений в политике авиакомпании — в частности, обязательное обучение персонала по аллергенам и маркировке меню.

