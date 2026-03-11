- Дата публикации
Пассажирка подала в суд на авиалинии из-за соуса к пельменям — что ответили в компании
American Airlines публично не прокомментировала иск, однако уже известно, какие предложения направила пострадавшей.
Жительница штата Техас подала иск против авиакомпании American Airlines, заявив, что едва пережила анафилактический шок после того, как на борту самолета ей подали блюдо с соусом, содержащим орехи.
Об этом пишет people.
Супруги Хизер и Брент Винг обратились в суд после инцидента, произошедшего во время рейса из Лондона (Хитроу) в Даллас.
Предупреждала об аллергии, но ее проигнорировали
В иске отмечается, что у Хизера медицински подтвержденная опасная для жизни аллергия на орехи. Перед полетом она указала эту информацию в своем профиле пассажира и, по ее словам, несколько раз сообщала об этом бортпроводникам во время рейса.
Несмотря на это, по словам супругов, бортпроводники дважды пытались предложить ей блюда с орехами — в частности, упакованные орехи и салат с орехами.
Впоследствии женщине предложили пельмени (dumplings). В меню не было отмечено предупреждения об аллергенах, однако в соусе, как утверждается в иске, содержались измельченные орехи.
Сильная аллергическая реакция во время полета
После того, как женщина съела блюдо, у нее началась сильная анафилактическая реакция. Она нажала кнопку вызова экипажа, однако, как говорится в иске, помощь поступила не сразу.
Супруги утверждают, что им пришлось полагаться на помощь других пассажиров, среди которых и врачи. Также они использовали антигистаминный препарат Benadryl, который имел с собой.
Пара требует компенсацию
После инцидента супруги направили авиакомпании официальное письмо с требованием компенсации за медицинские расходы, моральный ущерб и сорванную годовщину поездки.
Сначала они предлагали урегулировать ситуацию без суда — в виде двух билетов первого или бизнес-класса на другой рейс и 50 тыс. долларов компенсации.
В ответ авиакомпания, по их словам, предложила всего 15 тыс. бонусных миль и возвращение 775 долларов, признав проблемы с багажом.
Иск и требования к авиакомпании
В иске указано 11 пунктов обвинений, среди которых:
небрежность,
отсутствие предупреждения об аллергенах,
нарушение закона США о правах людей с инвалидностью.
Истцы требуют суд присяжных, компенсационные и штрафные выплаты, а также изменений в политике авиакомпании — в частности, обязательное обучение персонала по аллергенам и маркировке меню.
