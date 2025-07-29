Пассажирке отказали в посадке на рейс из-за внешнего вида: что произошло

Пассажирка не смогла вылететь из-за конфликта с авиакомпанией / © pixabay.com

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Настоящий скандал разгорелся вокруг авиакомпании Spirit Airlines: пассажирка утверждает, что ей отказали в посадке на рейс из-за ее шорт, однако авиаперевозчик имеет свою версию событий, заявляя, что причиной инцидента стало «деструктивное поведение» женщины.

Об этом сообщает People.

Танасия Грейер, которая должна была лететь рейсом 16 июля, рассказала CBS Miami, что сотрудники Spirit Airlines не допустили ее в самолет из-за ее шорт.

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«Мы готовились к посадке, и женщина на стойке регистрации остановила меня и сказала: „Ты не сядешь в таком самолете“, — вспоминает Грейер. — „Поэтому я посмотрела на нее и сказала: „Как на чем?“ Она ответила: „В этих шортах“».

Грейер утверждает, что она прошла весь аэропорт, и никто не высказал замечаний по поводу ее одежды. Она отметила, что носила розовый халат поверх шорт, чтобы не выглядеть слишком откровенно.

«Они сказали, что нельзя выставлять ягодицы или ягодицы наружу», — пояснила она. — Вот почему на мне этот халат, чтобы я не была слишком откровенной.

Женщина также добавила, что если бы ее предупредили раньше, у нее было бы время переодеться.

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Танасия Грейер рассказала, что сотрудники Spirit Airlines не допустили ее к самолету из-за ее шорт. / © скрин с видео

Арест сестры и позиция авиакомпании

На видеозаписи конфликта, предоставленном CBS Miami, слышно, как сестра Грейер, Джессика Корделевски, кричит на заднем плане. Впоследствии Корделевский был арестован и обвинен в нарушении общественного порядка и незаконном проникновении после предупреждения.

В своем заявлении для PEOPLE представитель Spirit Airlines сообщил, что «гость не соблюдал наш Договор о перевозке и отказался его выполнять, когда ему была предоставлена такая возможность». Авиакомпания утверждает, что их Договор о перевозке содержит определенные стандарты одежды для всех пассажиров, а «пассажиру и его спутнику в конце концов отказали в посадке из-за демонстрации деструктивного поведения».

После освобождения из тюрьмы Корделевски заявила: «Я ухожу домой. Мы закончили из Майами, мы больше никогда сюда не вернемся». Сестры забронировали рейс другой авиакомпанией, чтобы добраться домой. Грейер отметила, что она не наденет ту же одежду, чтобы избежать проблем.

Правила авиакомпании по одежде

Согласно Договору о перевозке Spirit Airlines, пассажирам не разрешается находиться на борту самолета или их могут высадить, если они «босые или неадекватно одеты», или если их одежда или рисунки на теле считаются «развратными, непристойными или оскорбительными по своей природе». Примерами таких нарушений является прозрачная одежда, обнажающая грудь, ягодицы или другие интимные части тела.

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По данным USA Today, авиакомпания обновила эту политику в январе 2025 года. Ранее в контракте не было конкретных пунктов по одежде или боди-арту.

Напомним, жительница Хьюстона (США) Шатария Бенкс рассказала, что ей отказали в посадке на самолет из-за недавней косметической операции. Несмотря на наличие медицинского разрешения от врача, авиакомпания решила, что перелет может быть для нее опасен.