Пауки будут убегать из вашего дома: вирусный лайфхак набирает популярность

Паук / © Unsplash

В социальных сетях активно обсуждают бюджетный способ борьбы с пауками в доме без использования агрессивных химических средств. Пользователи утверждают, что простая смесь из вазелина и масла перечной мяты может помочь отпугивать насекомых и пауков от жилых помещений.

Об этом сообщило издание Express.

Совет распространил автор Instagram-видео Кит Гриффит. В ролике он показал, как самостоятельно приготовить средство: для этого нужно смешать вазелин с несколькими каплями масла перечной мяты. После этого смесь советуют наносить ватной палочкой на места, где чаще всего появляются пауки или другие насекомые — в частности возле окон, дверей, вентиляционных отверстий и щелей.

Автор видео утверждает, что такой метод поможет «избавиться от них навсегда». Сам лайфгак быстро стал популярным из-за простоты и невысокой стоимости компонентов.

Масло перечной мяты давно используется как натуральное средство для отпугивания насекомых. Считается, что пауки не любят сильных запахов, поэтому эфирные масла с выраженным ароматом могут заставлять их избегать обработанных поверхностей.

В компании Rentokil, которая специализируется на борьбе с вредителями, отмечают, что эфирные масла часто используют вокруг дверей, окон и трещин, через которые пауки могут проникать в дома.

Также в исследовании, опубликованном Национальной медицинской библиотекой, изучали свойства масла перечной мяты по отпугиванию некоторых вредителей, которые чувствительны к сильным ароматическим соединениям. Исследователи и эксперты отмечают, что эффективность таких средств может отличаться в зависимости от условий и типа насекомых.

Отдельную роль в смеси, как считают сторонники метода, играет вазелин. Благодаря своей текстуре он помогает дольше удерживать запах масла на поверхностях, поскольку средство не испаряется так быстро. Считается, что липкая текстура может делать места проникновения менее привлекательными для ползающих насекомых.

В Британской ассоциации борьбы с вредителями отмечают, что большинство пауков безвредны для людей, однако многие владельцы домов все равно пытаются найти способы не допустить их в жилые помещения.

Эксперты также предупреждают о необходимости осторожного использования эфирных масел в помещениях, где есть домашние животные. В RSPCA советуют избегать прямого контакта концентрированных масел с котами и другими любимцами, поскольку некоторые вещества могут вызвать раздражение или негативно влиять на здоровье животных.

