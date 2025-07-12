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Паутинный клещ: как избавиться от паразита, чем спасти пораженные растения
Эффективные средства от паутинного клеща
Паутинный клещ поражает комнатные растения, вредит тепличным растениям, наносит значительный вред растениям в открытом грунте.
На вид паутинные клещи – это насекомые маленького размера до 2 мм, разного цвета – желто-зеленые, красные, оранжевые, белые, плетущие паутинки и высасывающие соки у растений. В начале заражения паутинные клещи размещаются на нижней части листьев, выглядят как крошечные движущиеся точечки. На листьях, пораженных паутинным клещом, появляются желтые точки, листья опадают, а клещи продолжают уничтожать все растение, оно теряет вид и гибнет.
Какие растения повреждает паутинный клещ
Чаще паразиты поражают огурцы, перец, сою, подсолнечник. Клещ поражает практически любые комнатные растения – фуксии, драцены, пальмы, комнатные розы, бальзамины, пальмы и фикусы.
Паразиты прокалывают листовую пластину и питаются клеточным соком, в результате растения начинают страдать от недостатка влаги и нарушения обмена веществ, становятся слабыми и уязвимыми к различным болезням, при этом листья увядают, скручиваются и опадают.
Признаки появления паутинного клеща на растениях
Важно не упустить появление вредителя. На начальной стадии его развития, если растение еще не сильно повреждено, можно применить разнообразные народные методы, например потереть листья с обеих сторон и стебли мыльным раствором.
Как распознать появление паутинного клеща на растении:
На оборотной стороне листа появилось множество небольших светлых точек.
На частях растений появилась тонкая паутинка.
На кончиках побегов видны колонии вредителей.
Листья постепенно белеют, теряют цвет и гибнут, растение прекращает рост, сбрасывает бутоны и цветы.
Как бороться с паутинным клещом
При малейшем подозрении на паутинный клещ растение нужно изолировать от других.
Если это комнатное растение и поражение небольшое, можно попрыскать растение водой и поместить в целлофановый пакет, оставив его так на 3-4 дня. Большинство видов клещей не выносят высокой влажности и погибнут. Следите, чтобы растения не попрели.
Если же появились вредители, к сожалению, естественные методы, такие как хозяйственное мыло, чеснок, лук, безопасные для человека, обычно не помогают в борьбе с вредителем. Поэтому нужно применять химические препараты – акарициды или инсектоакарициды. Клещи откладывают массу яиц, которые могут храниться в почве и поражение будет повторяться, если не вывести их полностью.
Обязательно чередуйте применение препаратов с разным действующим веществом, повторное применение одного и того же инсектицида может вызвать у клещей адаптацию (резистентность). Обрабатывать растения инсектицидами от паутинного клеща нужно несколько раз, популяция клеща будет восстанавливаться из яиц и уцелевших особей. Эксперты советуют также комбинировать препараты от вредителей (инсектициды) и от болезней (фунгициды). Паутинный клещ – распространитель многих опасных заболеваний, а кроме этого, ослабленное растение особенно подвержено заражениям.
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