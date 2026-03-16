Пчелы выбирают цветы так же, как люди рестораны: новое открытие ученых

Ученые выяснили, как пчелы выбирают цветы - дело не только в цвете / © Pexels

Пчелы могут выбирать цветы не только по цвету или запаху, но и ориентируясь на поведение других пчел. Если на цветке уже есть «посетители», другие насекомые с большей вероятностью прилетят именно туда.

К такому выводу пришли ученые из Киотского университета и Национальной организации исследований сельского хозяйства и пищевых продуктов Японии (NARO).

Результаты исследования были опубликованы в журнале Functional Ecology.

Исследователи считают, что такое поведение может оказывать существенное влияние на то, как растения конкурируют между собой за опылителей.

Почему пчел привлекают цветы

Обычно цветы используют несколько сигналов, чтобы привлечь внимание опылителей. Среди них:

яркие цвета

сильный аромат

большие лепестки

Такие характеристики помогают насекомым быстро находить источник нектара. В течение многих лет ученые считали, что именно эти факторы определяют, какие цветы получают больше посещений.

Пчелы действительно имеют естественные предпочтения определенным цветам. Поэтому яркие цветы часто посещают чаще.

Однако исследование показало, что насекомые также учитывают поведение других пчел.

Когда пчела видит, что другая уже собирает нектар, это может сигнализировать, что есть надежный источник пищи. Такая стратегия позволяет не тратить время на поиски.

Искусственные цветы / © УНИАН

Эксперимент с искусственными цветами

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые создали специальную экспериментальную зону, имитирующую природную среду.

В исследовании использовали шмели вида Bombus ignitus. В лаборатории для них разместили несколько «цветочных участков» с искусственными цветами разных цветов, наполненными сладким нектаром.

Сначала пчелы посещали белый участок с большим количеством пищи. Впоследствии ученые уменьшили там количество нектара и добавили два новых участка с цветами других цветов.

В некоторых экспериментах исследователи размещали мертвых пчел на одном из участков, чтобы создать иллюзию, что там уже есть посетители.

Как вели себя пчелы

Когда на цветах не было других пчел, насекомые действовали предсказуемо — почти 90% выбирали цветы любимого цвета.

Однако ситуация менялась, когда на цветах были первые посетители. В таком случае пчелы часто летели именно к этому участку, даже если его цвет был менее привлекательным.

Иногда наличие других пчел полностью нивелировало предпочтение любимого цвета.

Эффект «цепной реакции»

Ученые заметили еще одну интересную деталь: цветы, на которых уже были пчелы, чаще привлекали других.

Это создает эффект цепной реакции. Когда несколько пчел прилетают первыми, другие подмечают это и следуют за ними.

В науке такой феномен называют «эффектом толпы» (bandwagon effect) — когда что-то становится популярным просто потому, что другие это уже выбрали.

Что это значит для растений

По мнению ученых, открытие может изменить представление о конкуренции растений за опылителей.

Даже цветок с менее ярким цветом может получить много посетителей, если первыми его найдут несколько пчел.

«Эти результаты свидетельствуют о том, что использование социальной информации опылителями может влиять на конкуренцию между растениями за опылителей в природе», — пояснила соавтор исследования Лина Кавагучи.

Что исследователи будут изучать дальше

Пока что эксперимент проводился в контролируемых условиях. В природе ситуация гораздо более сложная. Опылители одолевают большие расстояния и встречают разнообразные цветы.

В будущем ученые планируют исследовать поведение пчел в течение всего сезона цветения, чтобы понять, как ранние посещения влияют на успех растений в природных экосистемах.