Печальный День святого Валентина — навсегда исчез символ влюбленных (фото)

Уникальная природная достопримечательность побережья Саленто (Италия) — арка в Фаральоне Сан-Андреа, известная как «арка влюбленных», обрушилась из-за сильных дождей и морской эрозии именно в День влюбленных, 14 февраля. Эта природная формация из карстового известняка, вымытая водами Адриатического моря, была одной из самых популярных туристических локаций региона.

Шок для местных властей и общины

Мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино назвал обвал тяжелым ударом по сердцу общины и призвал к организованным мерам сохранения природного наследия Саленто.

«Именно в День святого Валентина мы проснулись с этой грустной новостью. Исчезает один из самых известных туристических объектов нашего побережья и Италии в целом», — отметил мэр.

Арка влюбленных в Фаральоне Сан-Андреа разрушилась Фото скрин lecce.corriere.

Обвалы произошли и в других местах

Сильные дожди и непогода повлияли и на «природные бассейны» Триказе — муниципалитета в Италии в Апулии. Капитанерия порта Гальяполи запретила купание и рыбалку на этих участках побережья из-за риска обвалов, вызванных гидрогеологическими проблемами утесов.

Реакция региональных властей и политиков

Глава региона Апулия Антонио Декаро связался с мэром Мелендуньо и организовал совместное обследование с городской администрацией.

«Существуют ресурсы для борьбы с эрозией и оползнями, которые уже были предоставлены некоторым общинам. Продолжим искать дополнительное финансирование для защиты побережья и других рисков», — сообщил Декаро.

Региональный советник по инфраструктуре Раффаэле Пьемонтезе подчеркнул, что потеря естественной формации — это потеря части коллективной памяти.

«Климатические изменения и частые экстремальные погодные явления ускоряют процессы, ранее продолжавшиеся столетиями. Поэтому необходима ответственная политика, постоянный мониторинг и превентивные меры», — добавил он.

Сенатор Роберто Марти отметил, что «потеря Арки Влюбленных — это глубокая рана для Саленто и всей Апулии».

Он призвал региональные власти к серьезному плану борьбы с эрозией и охраной побережья.

Что говорят эксперты

Президент ордена геологов Апулии Джованни Капуто сообщил, что 53% побережья региона подвержены риску эрозии, а на территории зафиксировано 839 оползней, которыми охвачено около 63 тысяч человек. Он подчеркнул важность мониторинга, анализа почвы и просветительских кампаний по защите экосистемы побережья и безопасности граждан.

