Печенье "Николайчики": простой рецепт ко Дню святого Николая, чтобы порадовать взрослых и детей

Уже совсем скоро День святого Николая, попробуйте обрадовать своих детей не только приятными подарками под подушку, но и вкусным печеньем "Николайчики".
Ароматное медовое печенье, являющееся традиционным украинским десертом ко Дню святого Николая. Смаколиками часто украшали свой дом, их клали в сапожки и дарили детям как символ праздника.
Ингредиенты
- мед
- 150 г
- сахар
- 100 г
- сливочное масло
- 100 г
- яйца
- 2 шт.
- мука
- 400-450 г
- сода
- 1 час. кровати
- корица
- 1 ч. ложка
- молотый имбирь
- 1/2 ч. ложки
- молотая гвоздика (по желанию)
- 1/4 ч. ложки
- соль
- щепотка
- белок яйца
- 1. шт
- сахарная пудра
- 200 г
- лимонный сок
- 1 час. кровати
Процесс приготовления:
- Мед, сахар и сливочное масло растопить в кастрюле на небольшом огне. Постоянно помешиваем, чтобы смесь не пригорела. До кипения не доводить. Когда масса станет однородной, снять с огня и остудить. Добавить яйца и перемешать.
- В отдельной емкости смешать муку, соду (не забудьте потушить уксусом), имбирь, корицу, молотую гвоздику, соль. Постепенно ввести сухие ингредиенты во влажные. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник на 1 час.
- Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто вынуть из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать печенье с помощью формочек в виде "Николая" (можно любые формы по желанию).
- Выпекать 10-12 минут, пока печенье не подрумянится.
- Приготовить глазурь: взбить яичный белок с сахарной пудрой (масса должна получиться однородной и густой). Добавить лимонный сок. Переложить в кондитерский мешок и украсить печенье всевозможными узорами. Глазурь застывает около 1 часа.
Приятного аппетита!