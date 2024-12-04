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Печенье "Николайчики": простой рецепт ко Дню святого Николая, чтобы порадовать взрослых и детей

Время готовки
32 минуты
Пищевая ценность на 100 г
501 ккал
Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
Просмотры
259
Время на прочтение
1 мин
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Печенье "Николайчики": простой рецепт ко Дню святого Николая, чтобы порадовать взрослых и детей

Рецепт печенья "Николайчики" / Фото: pixabay.com

Уже совсем скоро День святого Николая, попробуйте обрадовать своих детей не только приятными подарками под подушку, но и вкусным печеньем "Николайчики".

Ароматное медовое печенье, являющееся традиционным украинским десертом ко Дню святого Николая. Смаколиками часто украшали свой дом, их клали в сапожки и дарили детям как символ праздника.

Ингредиенты

мед
150 г
сахар
100 г
сливочное масло
100 г
яйца
2 шт.
мука
400-450 г
сода
1 час. кровати
корица
1 ч. ложка
молотый имбирь
1/2 ч. ложки
молотая гвоздика (по желанию)
1/4 ч. ложки
соль
щепотка
белок яйца
1. шт
сахарная пудра
200 г
лимонный сок
1 час. кровати

Процесс приготовления:

  1. Мед, сахар и сливочное масло растопить в кастрюле на небольшом огне. Постоянно помешиваем, чтобы смесь не пригорела. До кипения не доводить. Когда масса станет однородной, снять с огня и остудить. Добавить яйца и перемешать.
  2. В отдельной емкости смешать муку, соду (не забудьте потушить уксусом), имбирь, корицу, молотую гвоздику, соль. Постепенно ввести сухие ингредиенты во влажные. Замесить мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Завернуть в пищевую пленку, поставить в холодильник на 1 час.
  3. Духовку разогреть до 180 градусов. Тесто вынуть из холодильника, раскатать на присыпанной мукой поверхности и вырезать печенье с помощью формочек в виде "Николая" (можно любые формы по желанию).
  4. Выпекать 10-12 минут, пока печенье не подрумянится.
  5. Приготовить глазурь: взбить яичный белок с сахарной пудрой (масса должна получиться однородной и густой). Добавить лимонный сок. Переложить в кондитерский мешок и украсить печенье всевозможными узорами. Глазурь застывает около 1 часа.

Приятного аппетита!

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