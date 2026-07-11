Пекинская капуста

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Вторая половина июля – идеальный период для того, чтобы посеять пекинскую капусту для получения осеннего урожая. Практикующий овощевод Наталья Москаленко отмечает , что выращивание этой культуры летом имеет значительные преимущества перед весенним. В настоящее время растения не подвергаются резким температурным колебаниям, присущим весне, и не начинают массово цвести и пускать стрелки.

Благодаря правильному подходу можно получить плотные и сочные кочаны массой от 1,5 до 3 кг, которые в надлежащих условиях будут храниться в прохладе до новогодних праздников или даже дольше.

Выращивание через кассеты и календарные сроки

Для гарантированного сохранения хрупкой лестницы Наталья Москаленко советует начинать выращивание с посева семян в специальные рассадные кассеты. Это помогает легко поддерживать необходимый уровень влаги и предохраняет слабые растения в начале их развития.

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Приблизительно через 21–28 дней подросшая рассада становится достаточно прочной, и ее можно пересаживать на постоянное место в открытый грунт.

Проверен гибрид и правила севооборота

В вопросе выбора семян хозяйка предпочитает проверенный временем гибрид Маноко F1. Он привлекает своей стойкостью к заболеваниям, стабильным развитием и формированием качественных, упругих головок.

Большое значение имеет и верный выбор места для посадки. Лучшими предшественниками для пекинской капусты считаются лук и чеснок. Грядки после уборки этих овощей остаются очищенными от большинства опасных для капусты вредителей, что обеспечивает растениям здоровый и быстрый старт.

Особенности полива и простая схема подкормки

Поскольку «пекинка» очень любит влагу, ей необходимо организовать постоянное и обильное сварка, что особенно актуально во время жаркого августа. Также важно обеспечить культуру базовыми питательными элементами.

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Хозяйка не утруждает себя сложными или многократными этапами внесения удобрений. Весь секрет состоит в том, чтобы во время пересадки рассады всыпать непосредственно в каждую посадочную лунку чуть-чуть нитроаммофоски. Такого начального комплекса веществ растению вполне хватит до конца сезона, поэтому никакие дополнительные подкормки грядки больше не будут нуждаться.

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