Пельмени больше не будут разваливаться во время варки: добавьте в тесто этот простой продукт

Рецепт эластичного теста на пельмени / © pixabay.com

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Домашние пельмени могут раскрываться в кастрюле, терять начинку и превращать бульон в мутную смесь. Одна из причин — недостаточно эластичное тесто, плохо держащее края после лепки. Чтобы исправить ситуацию, попробуйте добавить в муку одну столовую ложку растительного масла. Она помогает сделать тесто более пластичным, облегчает раскачку и работу с тонким слоем.

Зачем добавлять растительное масло в тесто для пельменей

Растительное масло — простой продукт, который часто используют в домашних рецептах теста. Оно делает его более эластичным и помогает избежать чрезмерной сухости, из-за которой края могут трескаться во время лепки. Однако само масло не гарантирует, что пельмени не разварятся: важно также соблюдать пропорции, хорошо вымесить тесто и надежно слепить края.

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Для приготовления понадобится 500 г пшеничной муки, примерно 220-250 мл воды, одно яйцо, половина чайной ложки соли и одна столовая ложка подсолнечного масла.

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Сначала смешайте яйцо с солью и водой, добавьте растительное масло. Постепенно всыпайте просеянную муку и замешивайте тесто, пока оно не станет однородным и упругим. Не добавляйте всю воду сразу: его количество зависит от свойств муки. Если масса слишком липнет к рукам, подсыпьте немного муки, а если крошится — осторожно добавьте воду.

Накройте тесто полотенцем или заверните в пищевую пленку и оставьте на 20 минут. За это время оно станет более удобным для раскачки. Затем сформуйте пельмени, выкладывая начинку так, чтобы края оставались чистыми и сухими. Перед варкой плотно соедините тесто, выпустив воздух вокруг начинки.

Что еще поможет пельменям не развариваться

Даже удачный рецепт теста не спасет пельмени, если нарушить технологию приготовления. Не раскачивайте тесто до чрезмерной тонкости: оно должно быть тонким, но достаточно крепким, чтобы удерживать мясную начинку. Не кладите слишком много фарша, поэтому края сложнее соединить, а оболочка сильнее натягивается.

Варите пельмени в достаточном количестве кипящей подсоленной воды. После погружения осторожно перемешайте их, чтобы они не прилипли ко дну, а когда вода снова закипит, уменьшите нагрев до умеренного. Бурное кипение может повредить изделие.

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Готовность определяйте не только по тому, всплыли ли пельмени, но и по размеру изделий и времени приготовления, необходимым для полного проваривания начинки.

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