- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 273
- Время на прочтение
- 2 мин
Пельмени будут сочными, ароматными и нежными: только добавьте в фарш вот это
Чтобы домашние пельмени всегда получались невероятно вкусными, достаточно знать одну простую кулинарную хитрость.
Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда домашние пельмени после варки получаются сухими и не очень ароматными. Даже качественное и дорогое мясо не всегда решает проблему. Профессиональные повара давно знают один секрет, который делает фарш невероятно нежным, сочным и насыщенным на вкус. Для этого в начинку добавляют обычный тертый кабачок. Именно этот овощ помогает сберечь сочность мяса во время варки и делает пельмени невероятно нежными.
Зачем добавлять кабачок в фарш для пельменей
Кабачок имеет нежную текстуру и содержит много природного сока. Во время приготовления он буквально пропитывает мясо влагой, благодаря чему начинка не становится сухой даже после продолжительной варки.
К тому же, овощ не перебивает вкус фарша, поэтому пельмени остаются мясными и ароматными. Особенно хорошо кабачок сочетается со свининой, говядиной или смешанным фаршем.
Профессиональные повара советуют натирать молодой кабачок на мелкой терке и слегка отжимать лишнюю жидкость. На полкилограмма фарша обычно достаточно примерно 100 граммов овоща.
Как приготовить идеальный фарш для пельменей
Кроме кабачка, в фарш добавляют мелко нарезанный лук, соль, перец и немного холодной воды для еще большей сочности. Именно холодная вода помогает сделать текстуру более нежной и воздушной.
Фарш нужно хорошо перемешать руками, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. После этого его желательно оставить в холодильнике хотя бы на 20 минут, тогда вкус станет насыщеннее.
Для теста лучше всего использовать теплую воду, яйцо, муку и щепотку соли. Он должен быть эластичным и мягким, чтобы пельмени не разваривались во время приготовления.
Почему такие пельмени нравятся абсолютно всем
Пельмени с таким фаршем получаются очень нежными, ароматными и буквально тают во рту. Внутри остается много сочной начинки, а сам вкус становится более домашним и насыщенным.
Многие хозяйки также добавляют немного свежей зелени или чеснока для более яркого аромата. А подавать такие пельмени можно со сметаной, сливочным соусом и просто с молотым перцем.