Пельмени будут сочными, ароматными и нежными: только добавьте в фарш вот это

Многие хозяйки сталкиваются с проблемой, когда домашние пельмени после варки получаются сухими и не очень ароматными. Даже качественное и дорогое мясо не всегда решает проблему. Профессиональные повара давно знают один секрет, который делает фарш невероятно нежным, сочным и насыщенным на вкус. Для этого в начинку добавляют обычный тертый кабачок. Именно этот овощ помогает сберечь сочность мяса во время варки и делает пельмени невероятно нежными.

Зачем добавлять кабачок в фарш для пельменей

Кабачок имеет нежную текстуру и содержит много природного сока. Во время приготовления он буквально пропитывает мясо влагой, благодаря чему начинка не становится сухой даже после продолжительной варки.

К тому же, овощ не перебивает вкус фарша, поэтому пельмени остаются мясными и ароматными. Особенно хорошо кабачок сочетается со свининой, говядиной или смешанным фаршем.

Профессиональные повара советуют натирать молодой кабачок на мелкой терке и слегка отжимать лишнюю жидкость. На полкилограмма фарша обычно достаточно примерно 100 граммов овоща.

Как приготовить идеальный фарш для пельменей

Кроме кабачка, в фарш добавляют мелко нарезанный лук, соль, перец и немного холодной воды для еще большей сочности. Именно холодная вода помогает сделать текстуру более нежной и воздушной.

Фарш нужно хорошо перемешать руками, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. После этого его желательно оставить в холодильнике хотя бы на 20 минут, тогда вкус станет насыщеннее.

Для теста лучше всего использовать теплую воду, яйцо, муку и щепотку соли. Он должен быть эластичным и мягким, чтобы пельмени не разваривались во время приготовления.

Почему такие пельмени нравятся абсолютно всем

Пельмени с таким фаршем получаются очень нежными, ароматными и буквально тают во рту. Внутри остается много сочной начинки, а сам вкус становится более домашним и насыщенным.

Многие хозяйки также добавляют немного свежей зелени или чеснока для более яркого аромата. А подавать такие пельмени можно со сметаной, сливочным соусом и просто с молотым перцем.

