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Пенсионер заразился бубонной чумой от своего кота: как это случилось
Муж заразился бубонной чумой от своего домашнего кота в США.
В январе 2024 года 73-летний житель штата Орегон, США пережил шокирующий инцидент: у него диагностировали бубенную чуму, которой он, вероятно, заразился от своего домашнего кота. Лишь через несколько часов после незначительного пореза пальца и контакта с животным у мужчины начали появляться симптомы «Черной смерти».
Об этом пишет The Sun.
Быстрое распространение инфекции
По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), уже через день после пореза на запястье мужчины появилась болезненная ранка. Через несколько часов инфекция быстро распространилась. Она вызывала покраснение и отек лимфатических узлов, которые стали очень болезненными. Эти отеки, известные как бубны, разошлись по всей руке вплоть до подмышки. Если чуму не лечить, кожа над бубонами может почернеть и отмереть. Отсюда и происходит ее историческое название — «Черная смерть».
Через четыре дня пенсионер обратился в больницу, где ему назначили антибиотики. он еще чувствовал истощение.
Источник заражения и современные риски
Позже кот мужчины умер, поскольку он не мог получать антибиотики, пока его хозяин находился в больнице. Тесты подтвердили, что животное было носителем той же смертельной чумной бактерии. Вероятно, кот заразился от инфицированных диких грызунов или блох, а затем передал бактерии владельцу. Кошки особенно уязвимы к чуме, поскольку их иммунная система плохо борется с инфекцией, а охота на грызунов увеличивает риск заражения.
Этот случай стал самым ранним случаем бубенной чумы в Орегоне, поскольку обычно заражения регистрировались с мая.
Чума в мире и ее формы
Хотя многие считают чуму болезнью прошлого, некоторые страны до сих пор сталкиваются со смертельными вспышками. За последние годы случаи заболевания были зарегистрированы в США, Перу, Китае, Боливии, Уганде, Танзании и России.
Чума проявляется в нескольких формах:
Бубонная чума (самая распространенная): характеризуется бубонами (отечными лимфатическими узлами) в паху, подмышках или на шее.
Септическая чума: инфекция распространяется в кровь, может сопровождаться лихорадкой, болью в животе, шоком и кровоизлияниями.
Легочная чума (самая смертоносная): поражает легкие, передается воздушно-капельным путем и может быть летальной в 90% случаев, если ее не лечить. На прошлой неделе в Аризоне мужчина умер от легочной чумы спустя всего 24 часа после появления симптомов.
Угроза и разработка вакцины
Чума остается в списках приоритетных патогенов ВОЗ и UKHSA из-за ее потенциала вызвать пандемию. В Великобритании чума больше не встречается, а риск ввезенных случаев «очень низкий». Ученые из Оксфордского университета, разработчики вакцины Covid AstraZeneca, работают над созданием вакцины против «Черной смерти» из-за опасений возможной новой вспышки.
Напомним, вакцина Pfizer от коронавируса может отрицательно сказаться на здоровье человеческих глаз. Об этом свидетельствует новое исследование. Ученые изучили влияние вакцины на роговицу глаз — прозрачную переднюю часть пропускающего свет глаза.