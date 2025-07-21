Пенсионер заразился бубонной чумой от своего кота: как это случилось

Пенсионер заразился бубонной чумой от своего кота / © unsplash.com

Реклама

В январе 2024 года 73-летний житель штата Орегон, США пережил шокирующий инцидент: у него диагностировали бубенную чуму, которой он, вероятно, заразился от своего домашнего кота. Лишь через несколько часов после незначительного пореза пальца и контакта с животным у мужчины начали появляться симптомы «Черной смерти».

Об этом пишет The Sun.

Быстрое распространение инфекции

По данным Центров контроля и профилактики заболеваний США (CDC), уже через день после пореза на запястье мужчины появилась болезненная ранка. Через несколько часов инфекция быстро распространилась. Она вызывала покраснение и отек лимфатических узлов, которые стали очень болезненными. Эти отеки, известные как бубны, разошлись по всей руке вплоть до подмышки. Если чуму не лечить, кожа над бубонами может почернеть и отмереть. Отсюда и происходит ее историческое название — «Черная смерть».

Реклама

Почернела рука мужчины, выздоравливающего от редкого случая чумы в США. / © thesun.co.uk

Через четыре дня пенсионер обратился в больницу, где ему назначили антибиотики. он еще чувствовал истощение.

Источник заражения и современные риски

Позже кот мужчины умер, поскольку он не мог получать антибиотики, пока его хозяин находился в больнице. Тесты подтвердили, что животное было носителем той же смертельной чумной бактерии. Вероятно, кот заразился от инфицированных диких грызунов или блох, а затем передал бактерии владельцу. Кошки особенно уязвимы к чуме, поскольку их иммунная система плохо борется с инфекцией, а охота на грызунов увеличивает риск заражения.

Этот случай стал самым ранним случаем бубенной чумы в Орегоне, поскольку обычно заражения регистрировались с мая.

Чума в мире и ее формы

Хотя многие считают чуму болезнью прошлого, некоторые страны до сих пор сталкиваются со смертельными вспышками. За последние годы случаи заболевания были зарегистрированы в США, Перу, Китае, Боливии, Уганде, Танзании и России.

Реклама

Чума проявляется в нескольких формах:

Бубонная чума (самая распространенная): характеризуется бубонами (отечными лимфатическими узлами) в паху, подмышках или на шее.

Септическая чума : инфекция распространяется в кровь, может сопровождаться лихорадкой, болью в животе, шоком и кровоизлияниями.

Легочная чума (самая смертоносная): поражает легкие, передается воздушно-капельным путем и может быть летальной в 90% случаев, если ее не лечить. На прошлой неделе в Аризоне мужчина умер от легочной чумы спустя всего 24 часа после появления симптомов.

Угроза и разработка вакцины

Чума остается в списках приоритетных патогенов ВОЗ и UKHSA из-за ее потенциала вызвать пандемию. В Великобритании чума больше не встречается, а риск ввезенных случаев «очень низкий». Ученые из Оксфордского университета, разработчики вакцины Covid AstraZeneca, работают над созданием вакцины против «Черной смерти» из-за опасений возможной новой вспышки.

Напомним, вакцина Pfizer от коронавируса может отрицательно сказаться на здоровье человеческих глаз. Об этом свидетельствует новое исследование. Ученые изучили влияние вакцины на роговицу глаз — прозрачную переднюю часть пропускающего свет глаза.