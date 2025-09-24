- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 134
- Время на прочтение
- 2 мин
Пенсионерка на грани потери своего дома из-за воды: что произошло (фото)
Женщина прожила в этом доме более 25 лет и признается, что хочет оставаться там, пока это будет безопасно.
В Великобритании, графстве Саффолк, 88-летняя Джин Флик оказалась на грани потери своего дома, расположенного у края скалы. Из-за активной эрозии побережье дома может в любой момент упасть в море.
Об этом пишет thesun.
Местные власти предупредили: если обрыв приблизится менее чем на пять метров к его дому, дом придется снести.
«Я просто надеюсь, что не будет высоких приливов. Недавно была сильная буря, но мы еще держимся», — рассказала пенсионерка.
Ранее на ее улице уже снесли один дом из-за подобной ситуации. Госпожа Флик выразила сожаление, что защитные сооружения на побережье так и не удалось построить: по словам чиновников, тяжелая техника не может добраться до подножия скалы.
«Нам сказали, что ничего поделать нельзя и следует ждать неизбежного», — добавила она.
Женщина признается, что в случае потери дома ей, вероятно, придется перебраться в палатку или дом на колесах.
«Сердце разобьется, если это произойдет, потому что это мой дом. Это действительно разрушительно», — говорит она.
Дом, построенный в 1928 году, ныне считается одним из самых уязвимых на побережье. Ситуацию значительно ухудшил произошедший в 2023 году шторм Бабет. Тогда вода сильно повредила береговую линию.
Местный совет Восточного Саффолка подтвердил, что следит за ситуацией. В ведомстве отметили, что приоритетом является безопасность жителей, и в случае критической опасности будет организовано выселение. В то же время, возможность проведения защитных работ планируют пересмотреть весной, после зимних штормов.
Напомним, на днях речь шла о том, что мошенник выманил у женщины пенсионного возраста несколько тысяч евро, притворившись астронавтом.