Пенсионерка на грани потери своего дома из-за воды: что произошло (фото)

Женщина оказалась на грани потери своего дома из-за воды Фото: иллюстративное / © Pixabay

В Великобритании, графстве Саффолк, 88-летняя Джин Флик оказалась на грани потери своего дома, расположенного у края скалы. Из-за активной эрозии побережье дома может в любой момент упасть в море.

Об этом пишет thesun.

Местные власти предупредили: если обрыв приблизится менее чем на пять метров к его дому, дом придется снести.

88-летняя Джин Флик оказалась на грани потери своего дома Фото: SWNS

«Я просто надеюсь, что не будет высоких приливов. Недавно была сильная буря, но мы еще держимся», — рассказала пенсионерка.

Ранее на ее улице уже снесли один дом из-за подобной ситуации. Госпожа Флик выразила сожаление, что защитные сооружения на побережье так и не удалось построить: по словам чиновников, тяжелая техника не может добраться до подножия скалы.

«Нам сказали, что ничего поделать нельзя и следует ждать неизбежного», — добавила она.

88-летняя пенсионерка оказалась на грани потери своего дома Фото: SWNS

Женщина признается, что в случае потери дома ей, вероятно, придется перебраться в палатку или дом на колесах.

«Сердце разобьется, если это произойдет, потому что это мой дом. Это действительно разрушительно», — говорит она.

Дом, построенный в 1928 году, ныне считается одним из самых уязвимых на побережье. Ситуацию значительно ухудшил произошедший в 2023 году шторм Бабет. Тогда вода сильно повредила береговую линию.

Местный совет Восточного Саффолка подтвердил, что следит за ситуацией. В ведомстве отметили, что приоритетом является безопасность жителей, и в случае критической опасности будет организовано выселение. В то же время, возможность проведения защитных работ планируют пересмотреть весной, после зимних штормов.

