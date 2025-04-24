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Категория
Разное
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Пепел под картофель: когда, сколько и как вносить удобрение правильно

Древесный пепел – простое и натуральное удобрение, которое поможет существенно повысить урожайность картофеля.

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Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Использование пепла не только улучшает урожай, но и способствует восстановлению плодородия земли

Использование пепла не только улучшает урожай, но и способствует восстановлению плодородия земли / © pixabay.com

Украинские дачники все чаще выбирают экологические методы выращивания овощей. Один из проверенных способов повысить урожайность картофеля — использование древесного пепла.

Об этом пишет Суббота.

В нем содержатся жизненно необходимые для роста клубней элементы: калий, магний, кальций. Кроме того, пепел имеет щелочную реакцию, которая помогает нейтрализовать кислотность почвы.

Как правильно применять пепел при посадке картофеля.

  • В каждую лунку следует добавлять 2–3 горсти золы, смешивая ее с почвой. Это позволит корням лучше поглощать питательные вещества.

  • Рекомендуется добавлять органические удобрения, такие как перегной, для комплексной подкормки.

  • После посадки снабдите регулярный полив и в дальнейшем — подкормку, рассыпая золу между рядками картофеля.

  • Древесная зола оказывает также антисептическое действие, что снижает риск возникновения болезней, таких как фитофтороз.

Использование пепла не только улучшает урожай, но способствует восстановлению плодородия земли. Такой способ питания — доступный, естественный и эффективный даже для начинающих.

Напомним, ранее мы писали, как вырастить большой урожай редиса, чем лучше ее подкормить.

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