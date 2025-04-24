Пепел под картофель: когда, сколько и как вносить удобрение правильно

Использование пепла не только улучшает урожай, но и способствует восстановлению плодородия земли / © pixabay.com

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Украинские дачники все чаще выбирают экологические методы выращивания овощей. Один из проверенных способов повысить урожайность картофеля — использование древесного пепла.

Об этом пишет Суббота.

В нем содержатся жизненно необходимые для роста клубней элементы: калий, магний, кальций. Кроме того, пепел имеет щелочную реакцию, которая помогает нейтрализовать кислотность почвы.

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Как правильно применять пепел при посадке картофеля.

В каждую лунку следует добавлять 2–3 горсти золы, смешивая ее с почвой. Это позволит корням лучше поглощать питательные вещества.

Рекомендуется добавлять органические удобрения, такие как перегной, для комплексной подкормки.

После посадки снабдите регулярный полив и в дальнейшем — подкормку, рассыпая золу между рядками картофеля.

Древесная зола оказывает также антисептическое действие, что снижает риск возникновения болезней, таких как фитофтороз.

Использование пепла не только улучшает урожай, но способствует восстановлению плодородия земли. Такой способ питания — доступный, естественный и эффективный даже для начинающих.

Напомним, ранее мы писали, как вырастить большой урожай редиса, чем лучше ее подкормить.