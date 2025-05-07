Какие имена были распространены в Украине до русификации / © Фото из открытых источников

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В результате длительного давления и целенаправленной русификации многие аутентичные имена были вытеснены или забыты, а на их место пришли чужие по происхождению и традиции.

Мужские имена, которые были потеряны из-за русификации

Одной из утраченных жемчужин украинского именного фонда является имя Божидар (или Божедар), что в переводе означает "дар Божий". Это настоящее, органичное для украинской традиции имя постепенно вышло из обихода, уступив место более распространенным, но менее аутентичным формам, в частности имени Богдан. Хотя оба имеют похожее значение, именно имя Божидар глубже укоренилось в национальной культурной памяти, однако подверглось вытеснению под давлением внешних воздействий.

Имя Вогнеслав — символ дохристианского мировоззрения наших предков, олицетворяющий образ чествования стихии огня — также оказалось на грани исчезновения. Его устранение из живого языка стало следствием христианизации, а впоследствии и русификационных процессов, повлекших за собой упадок целого пласта праукраинских имен. В то время как в других славянских культурах оно кое-где сохранилось, в Украине почти исчезло.

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Еще одно имя, которое постепенно исчезло из украинского языкового пространства — Златан, что означает "золотой". Когда-то оно звучало естественно и по-украински, но в период интенсивного влияния Российской империи и СССР было вытеснено именами из чужеродного лексического ряда, в частности, Зиновием и Захаром, которые целенаправленно внедрялись как часть политики культурного нивелирования.

Имя Любомир, хотя и не исчезло окончательно, на протяжении длительного времени оказалось в тени из-за навязывания русских имен, в частности Лаврентия или Леонида. Оттесненное из официального и повседневного обихода, оно утратило былую распространенность. Впрочем, сегодня наблюдается постепенное возрождение этого имени, особенно на западноукраинских землях, где сохраняется большая тяга к национальным традициям.

Ратибор — имя, воплощающее образ воина-защитника и носящее значение "тот, кто борется за правду" — является частью глубинного культурного слоя, связанного с воинской славой предков. Однако церковная стандартизация и русификаторская политика привели к почти полному исчезновению этого имени, заменяя его более приемлемыми с точки зрения имперской нормы формами — такими как Роман или Ростислав, которые хотя и схожи по звучанию, не имеют той же этимологической силы и исторического контекста.

Какие женские имена были когда-то распространены, а затем исчезли

Женские имена также стали жертвами длительного процесса вытеснения и замещения. Например, имя Весна — поэтическое, глубоко связанное с естественным циклом обновления — почти исчезло из употребления, уступив более формализованным именам, таким как Вера или Валентина, которые активно внедрялись в имперский и советский периоды.

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Имя Зореслава, что буквально означает "славящая зарю", не выдержало культурного давления со стороны популярных российских форм — прежде всего Софии и Светланы. Сегодня его можно услышать лишь изредка, в основном в семьях, где сознательно лелеют украинскую аутентичность и символику.

Не менее весомым является имя Лада — связанное с древней богиней любви, гармонии и женской красоты. Из-за христианского табуирования языческих образов и последующей русификации имя было фактически вытеснено из бытового обихода, а его место заняли имена из церковного календаря, например, Лариса.

Милослава, которое несет в себе смысл "милая славе", также оказалось среди забытых. Вместо него утвердились общеупотребительные имена типа Марии и Натальи, которые соответствовали стандартам официальной церковной традиции. В то же время в современной Украине это имя начинает возвращать себе место в культурном пространстве — его все чаще выбирают семьи, стремящиеся к восстановлению национальной самобытности.

Еще более редким является имя Оріяна, которое происходит от слова "заря" или "рассвет" и воплощает образ утренней чистоты. Это одно из наименее исследованных и почти забытых имен украинского происхождения, которое почти не фиксируется даже в этнографических источниках — и поэтому имеет большую ценность для тех, кто стремится к возвращению к истокам.

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