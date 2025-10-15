Как почистить ковер без проблем / © unsplash.com

Ковры — это не только элемент уюта и красоты, но и настоящий магнит для пыли, грязи и пятен. Ворс быстро собирает шерсть домашних животных, впитывает разлитый чай или сок, а о пыли можно и не упоминать. Многие хозяйки знают, что одного пылесоса иногда просто недостаточно, чтобы поддерживать ковер в чистоте.

Все начинается с подготовки. В теплой воде растворите немного мягкого жидкого мыла — подойдет даже детское. Наносите раствор на ковер мягкой губкой, не смачивая его слишком сильно. Наиболее загрязненные участки нужно легкими движениями втереть, а чистые просто немного увлажнить. Затем протрите обработанные места чистой влажной тряпкой, чтобы удалить остатки мыла.

Далее на очереди природный освежитель — лавровые листья. Вскипятите в кастрюле около литра воды и добавьте 7–10 листочков лавра. Дайте отвару настояться 10–15 минут, чтобы он напитался ароматом и эфирными маслами. Затем процедите жидкость и перелейте в бутылку с распылителем для удобства. Лавровый отвар освежит ковер и очистит его от микробов в считанные минуты.

Распыляйте отвар равномерно по ковру, избегая образования мокрых пятен. Оставьте на 20-30 минут, чтобы эфирные масла лавра проникли в ворс, нейтрализовали запахи и убили бактерии. Когда ковер немного подсохнет, обязательно пропылососьте его.

Попробовав этот метод хотя бы один раз, вы забудете о старых способах уборки. Ковер дольше остается свежим, не имеет затхлого запаха и становится более безопасным для детей. А самое приятное — для этого нужны лишь простые домашние средства, которые найдутся в каждом доме.