Перед Новым годом не покупайте мандарины, пока не знаете этот один признак: как определить, сладкий ли фрукт

Как выбрать сладкие мандарины без косточек / © pexels.com

Не ведитесь на глянцевый блеск: настоящие сладкие мандарины часто имеют немного шершавую, «пухлую» кожицу. Этот неидеальный вид — первый признак того, что фрукт внутри наполнен сладким нектаром.

Если ищете мандарины без косточек, обратите внимание на абхазские сорта. Их легко узнать по «воздушной» кожуре, немного отстающей от плода, создавая эффект свободного пространства внутри. Благодаря этому такие мандарины чистятся в считанные секунды.

Еще один надежный способ проверить качество — просто взять плод в руку. Спелый, сочный мандарин всегда ощущается тяжелым для своего размера. Если же фрукт кажется легким — скорее всего, он уже теряет сочность.

Когда немного надавить на мандарин, он должен быть упругим. Если кожица легко прогибается или остается вмятина — фрукт не свежий. И еще: аромат должен ощущаться даже через кожуру. Настоящий мандарин пахнет на всю комнату, а если запаха нет — вкус тоже будет водянистым и невнятным.

Обратите внимание на красные точки у места крепления плода к ветке. Они часто сигнализируют о сладости мандарина. Не у всех плодов есть такие отметки, но если видите — берите сразу!

Пусть ваши праздники будут наполнены ароматом и вкусом идеальных мандаринов, а каждый фрукт станет маленьким праздником на вашем столе!