Перед отопительным сезоном сделайте это, чтобы не терять тепло через окна и двери

Отопительный сезон / © iStock

Накапливающийся в системе отопления воздух является причиной холодных зон на радиаторах, плохой циркуляции воды и шумов ("бурление"). Чтобы восстановить нормальную работу отопления, необходимо провести процедуру "выпуска воздуха".

Эксперты издания Viessmann предоставили четкую инструкцию, как это сделать самостоятельно:

Выключите и охладите: Прежде всего выключите систему отопления и дайте воде в ней немного остыть, чтобы избежать риска ожогов. Найдите клапан: Откройте воздухопроводящие клапаны на радиаторах. Обычно они находятся в верхней части батареи.

Выпустите воздух: Медленно поверните клапан против часовой стрелки (используйте специальный ключ или отвертку). Вы сразу услышите характерное шипение воздуха. Закройте: Как только шипение прекратится и последует равномерная струя воды, незамедлительно закройте клапан. Повторите: Повторите процедуру для всех радиаторов. Начинать следует с того, что расположен подальше от источника тепла.

Проверка давления и частота процедуры

После завершения "продувки" обязательно проверьте давление в системе. При необходимости доведите его до рекомендуемого уровня. В закрытых системах может потребоваться долить воду через заполняющую линию.

Как часто делать? Эксперты This Old House советуют делать это раз в год, в идеале – перед началом отопительного сезона. Если вы слышите бурление чаще, возможно придется прокачивать систему чаще.

Важно! Не рекомендуется прокачивать радиаторы, когда система включена, так как это может затянуть больше воздуха и привести к ожогам горячей водой.

Тепло в доме: как утеплить жилье с минимальными затратами

Чтобы максимально сохранить тепло, эксперты советуют сосредоточиться на местах наибольших теплопотерь.

Утепление окон и дверей

Наибольшие потери тепла происходят именно из-за них. Что нужно сделать:

Заклеить щели: Используйте уплотнитель или герметик для заклеивания щелей в рамах.

Пленочное решение: Наклейте на окна теплосберегающую пленку.

Плотные шторы: Повесьте плотные шторы, которые могут стать дополнительным барьером для холода.

Дверь: Утеплите входную дверь, обеспечьте герметичные стыки и установите специальную щетку внизу, чтобы перекрыть доступ холодному воздуху.

Оптимизация работы батарей

Позаботьтесь о том, чтобы радиаторы отдавали тепло эффективно:

Откройте пространство: Уберите все предметы, мешающие свободному распространению тепла, например мебель или длинные шторы.

Теплоотражающий экран: Установите по батарее теплоотражающий экран из фольги. Это поможет направить тепло в комнату, а не нагреть стену.

Простые и доступные решения, которые помогут пережить холод, остаются: теплая одежда, грелки и современные одеяла с подогревом.