Перед посадкой обработайте картофель домашним раствором — и соберете большой урожай крупных клубней
Это простое средство поможет защитить картофель от болезней и вредителей и стимулировать его формировать крупные клубни.
Чтобы в конце сезона собрать обильный урожай картофеля, важно правильно подготовить посадочный материал. Многие огородники уделяют внимание только почве и удобрениям, однако опытные хозяева знают, что будущий урожай зависит от правильной подготовки клубней к посадке. Существует простой домашний раствор, который помогает оградить картофель от болезней, стимулирует прорастание и значительно повышает урожайность. Для его приготовления нужна вода и ингредиент, точно у вас дома.
Зачем обрабатывать картофель перед посадкой
Обработка клубней выполняет сразу несколько важных функций. Во-первых, она обеззараживает поверхность картофеля и снижает риск развития грибковых инфекций в почве. Во-вторых, активирует естественные процессы роста, благодаря чему ростки появляются быстрее и формируют сильную корневую систему.
Кроме того, правильно подготовленные клубни лучше переносят перепады температуры и менее подвержены повреждению вредителями.
Как приготовить простой домашний раствор для обработки клубней
Один из самых популярных и эффективных способов — использование раствора древесной золы. Для приготовления средства нужно растворить примерно один стакан просеянной древесной золы в ведре теплой воды и хорошо перемешать. В такой жидкости клубни замачивают примерно на 30 минут или просто тщательно опрыскивают перед высадкой.
Древесная зола содержит калий, фосфор, кальций и другие микроэлементы, способствующие активному росту растений. Он также помогает снизить риск развития гнили и некоторых грибковых заболеваний.
Как правильно подготовить картошку к посадке
Перед обработкой следует внимательно перебрать клубни. Для посадки подходит только здоровый картофель без темных пятен, гнили или механических повреждений. Лучше всего использовать клубни среднего размера с крепкими побегами.
После обработки раствором картофель следует немного подсушить в затененном месте, а затем сразу сажать в подготовленный грунт. Так питательные вещества останутся на поверхности клубней и начнут действовать сразу после посадки.
Благодаря такой защите на начальном этапе картофель быстрее укореняется и формирует сильные кусты. Культура лучше усваивает питательные вещества из почвы и формирует большее количество клубней.