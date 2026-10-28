Перед тем как украшать елку: семь вещей, которые лучше выбросить из новогодних запасов

Какие новогодние украшения пора выбросить / © pexels.com

Реклама

Дизайнеры интерьеров и профессиональные организаторы советуют начинать подготовку к праздникам с небольшого расхламления. Такой подход помогает освободить место для вещей, которые действительно нравятся, и сделать оформление дома более цельным. Вот семь категорий новогодних украшений, которые следует посмотреть перед началом праздничного сезона.

Старые и неисправные гирлянды

Если у прошлогодней гирлянды есть перегоревшие лампочки, поврежденная проволока или постоянно запутывается, лучше не откладывать решение о ее замене. Особенно это касается электрических украшений, которые имеют видимые повреждения или работают с перебоями.

Реклама

Перед использованием проверьте кабель, вилку и места подключения. Гирлянды с трещинами, оголенными проводами или другими признаками неисправности не следует включать даже для короткой проверки.

Реклама

Если украшение исправно, но его сложно распутать, проблему можно решить правильным хранением. Наматывайте гирлянды на картонные катушки или специальные держатели и кладите отдельно от елочных игрушек. Это поможет избежать повреждений в следующем году.

Утративший актуальность декор

Со временем могут измениться вкусы, цвета интерьера и представление о том, каким должен быть праздничный дом. Яркие пластиковые фигурки, блестящие украшения или декор необычных оттенков, приобретенные под влиянием кратковременной моды, могут больше не совмещаться с остальным оформлением.

Не обязательно выбрасывать все, что не отвечает актуальным тенденциям. Сначала отложите украшения, которые вам больше не нравятся, и посмотрите, можно ли их использовать в другой комнате или соединить с новыми деталями.

Вещи в хорошем состоянии можно продать, подарить знакомым или передать на благотворительность. Так декор получит вторую жизнь, а дома останутся украшения, соответствующие вашему стилю.

Реклама

Одинаковые елочные игрушки и другие дубликаты

Покупая новогодние украшения каждый год, легко собрать несколько почти одинаковых наборов шариков, фигурок или декоративных подвесок. В конце концов, часть из них остается в коробках, хотя для оформления елки достаточно значительно меньшего количества.

Просмотрите запасы и оставьте любимые экземпляры, а также имеющие наилучший вид и состояние. Остальные можно отдать или продать, если они не повреждены.

Исключение — однотонные универсальные шарики, ленты и другие базовые украшения, которые легко комбинировать между собой. Они могут стать основой декора даже тогда, когда вы решите изменить цветовую гамму елки.

Украшения, которыми вы не пользовались в прошлом году

Некоторые вещи годами хранятся в коробках по привычке. Вы помните, когда и зачем их приобрели, но при оформлении дома каждый раз выбираете что-нибудь другое.

Реклама

Если определенное украшение не понадобилось в прошлом сезоне, стоит спросить себя, есть ли причина доставать его в этом году. Возможно, она больше не отвечает вашим вкусам, не вписывается в интерьер или просто утратила свою привлекательность.

Чтобы не откладывать сортировку, разделите вещи на три группы: оставить, передать кому-либо или утилизировать. Если трудно решить сразу, отложите сомнительные предметы в отдельную коробку и вернитесь к ним после оформления елки.

Памятные украшения, которые вы никогда не выставляете

Сувениры с детства, подаренные фигурки и украшения, связанные с определенными событиями, могут иметь особое значение. Однако далеко не каждую такую вещь нужно хранить годами, если она занимает только место и никогда не используется.

Перед тем как расстаться с памятным украшением, выясните, что именно для вас в нем ценно. Иногда достаточно сфотографировать предмет, чтобы сохранить воспоминание, не оставляя вещь в коробке.

В то же время не стоит торопиться избавляться от семейных реликвий или украшений ручной работы. Если они действительно дороги вам, можно выделить для них отдельное место или оставить несколько ценнейших предметов в праздничном оформлении.

Старая искусственная хвоя и неестественный с виду декор

Искусственные елки, венки и гирлянды из хвои удобны тем, что их можно использовать много сезонов подряд. Однако некоторые старые модели выглядят слишком пластиковыми, потеряли форму или осыпаются после длительного хранения.

Если искусственная хвоя заметно деформировалась, стала ломкой или потеряла значительную часть декоративных элементов, следует подумать о замене. Особенно это актуально, если украшение уже не выдерживает обычную установку или разборку.

Если же изделие исправно, но выглядит неестественным, его можно использовать как основу для обновления. К примеру, добавить ленты, шишки или другие элементы, которые подходят к вашему интерьеру. Для новых покупок выбирайте изделия с разной длиной веточек и оттенками хвои — так они будут выглядеть более естественно.

Уж очень детские украшения, которые уже не соответствуют стилю дома

Когда дети маленькие, елку часто украшают фигурками мультгероев, яркими игрушками и изделиями, сделанными своими руками. С годами семейные традиции меняются, а прежний декор может уже не соответствовать желаемому оформлению дома.

Это не значит, что все детские украшения нужно выбросить. Особо ценные изделия, созданные собственноручно, можно сохранить как память или выделить для них отдельную небольшую елку.

Другие украшения, утратившие актуальность для вашей семьи, можно передать тем, кому они доставят больше радости. А для основной елки подобрать несколько цветов и повторяющихся элементов, чтобы декор выглядел цельным.

Как разобрать новогодние украшения перед праздниками

Чтобы сортировка не превратилась в многочасовую уборку, выделите примерно час и действуйте последовательно.

Достаньте все украшения. Разложите их на видном месте, чтобы оценить, сколько декора вы действительно имеете. Проверьте состояние каждой вещи. Отложите поврежденные игрушки, неисправные гирлянды и предметы, которые нельзя безопасно использовать. Оставьте любимые украшения. Выберите те, которые соответствуют вашим вкусам и подходят к запланированному оформлению. Отделите дубликаты и ненужные вещи. То, что выглядит хорошо, можно продать, подарить или отдать на благотворительность. Организуйте хранение. Разложите украшения по категориям, подпишите коробки, а гирлянды смотайте отдельно.

После такой сортировки будет легче понять, чего не хватает для праздничного оформления, и не покупать вещи, которые уже есть дома. А в следующем году подготовка к Рождеству и Новому году потребует меньше времени.

FAQ

Какие новогодние украшения следует выбросить перед праздниками?

Прежде всего следует избавиться от неисправных гирлянд, сломанных игрушек, поврежденного декора и искусственной хвои, потерявшей форму. Также просмотрите украшения, годами лежащие без использования, дубликаты и предметы, больше не соответствующие вашим вкусам. Вещи в хорошем состоянии можно продать, подарить или передать на благотворительность.

Как правильно хранить новогодние украшения, чтобы они не портились?

Перед хранением очистите украшения от пыли и убедитесь, что они сухие. Хрупкие стеклянные игрушки заворачивайте отдельно в бумагу или упаковочный материал, гирлянды аккуратно наматывайте на катушки, а мелкие предметы раскладывайте в подписанные коробки. Храните декор в сухом, защищенном от влаги месте и резких перепадах температуры. Перед использованием обязательно проверяйте электрические гирлянды на повреждения.

Новости партнеров

Новости партнеров