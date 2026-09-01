Переход на зимнее время в 2026 году: когда переводят часы в Украине и будем спать на час дольше

Когда переводят часы на зимнее время 2026 года / © pexels.com

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Рассказываем в этой статье, когда переводим часы на зимнее время в 2026 году, в которую это следует сделать и в какую сторону повернуть стрелки.

Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году

В этом году переход на зимнее время состоится в ночь на воскресенье, 25 октября.

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Согласно действующему законодательству, перевод часов приходится в Украине на последнее воскресенье октября.

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В ночь перехода нужно будет в 04:00 утра перевести стрелки часов назад, то есть на 03:00. Таким образом, эти сутки фактически станут длиннее на один час и украинцы смогут поспать немного дольше.

Нужно ли переводить часы вручную

Не все современные устройства нуждаются в переводе вручную. Так смартфоны, планшеты, смартчасы, компьютеры сделают это самостоятельно. Правда, только при условии, что в их настройках активирована автоматическая смена часового пояса и даты.

А вот механические настенные часы, будильники и некоторые старые электронные устройства придется переводить вручную.

Почему в Украине до сих пор не отменили переход на зимнее и летнее время

Тема сезонной смены часов уже не раз поднималась и несколько лет остается дискуссионной. В июле 2024 года Верховная Рада Украины даже поддержала законопроект №4201, согласно которому перевод часов прекращался. Предполагалось, что после последнего осеннего перехода Украина не вернется к летнему времени, а останется на зимнем.

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Однако закон так и не вступил в силу. В результате украинцы продолжают переводить стрелки часов дважды в год.

FAQ

Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году?

В Украине переход на зимнее время состоится в ночь с 24 на 25 октября 2026 года. В 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00, то есть на час назад.

Куда переводить часы на зимнее время — вперед или назад?

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Осенью часы переводят обратно на один час. 2026 в 04:00 нужно будет установить 03:00. Таким образом, переход на зимнее время подарит украинцам дополнительный час для сна или отдыха.

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