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Переход на зимнее время в 2026 году: когда переводят часы в Украине и будем спать на час дольше
Осенью 2026 года украинцев снова ждет смена времени на часах. Несмотря на длительные дискуссии по отмене перевода, действующие правила остаются без изменений. Так что традиционно в конце октября Украина перейдет с летнего времени на зимнее.
Рассказываем в этой статье, когда переводим часы на зимнее время в 2026 году, в которую это следует сделать и в какую сторону повернуть стрелки.
Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году
В этом году переход на зимнее время состоится в ночь на воскресенье, 25 октября.
Согласно действующему законодательству, перевод часов приходится в Украине на последнее воскресенье октября.
В ночь перехода нужно будет в 04:00 утра перевести стрелки часов назад, то есть на 03:00. Таким образом, эти сутки фактически станут длиннее на один час и украинцы смогут поспать немного дольше.
Нужно ли переводить часы вручную
Не все современные устройства нуждаются в переводе вручную. Так смартфоны, планшеты, смартчасы, компьютеры сделают это самостоятельно. Правда, только при условии, что в их настройках активирована автоматическая смена часового пояса и даты.
А вот механические настенные часы, будильники и некоторые старые электронные устройства придется переводить вручную.
Почему в Украине до сих пор не отменили переход на зимнее и летнее время
Тема сезонной смены часов уже не раз поднималась и несколько лет остается дискуссионной. В июле 2024 года Верховная Рада Украины даже поддержала законопроект №4201, согласно которому перевод часов прекращался. Предполагалось, что после последнего осеннего перехода Украина не вернется к летнему времени, а останется на зимнем.
Однако закон так и не вступил в силу. В результате украинцы продолжают переводить стрелки часов дважды в год.
FAQ
Когда переводят часы на зимнее время в 2026 году?
В Украине переход на зимнее время состоится в ночь с 24 на 25 октября 2026 года. В 04:00 часы нужно будет перевести на 03:00, то есть на час назад.
Куда переводить часы на зимнее время — вперед или назад?
Осенью часы переводят обратно на один час. 2026 в 04:00 нужно будет установить 03:00. Таким образом, переход на зимнее время подарит украинцам дополнительный час для сна или отдыха.