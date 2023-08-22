Перекись водорода для домашних дел: 7 секретов применения от опытных хозяек

Что такое перекись водорода? На самом деле, это обычная вода, которая имеет дополнительную молекулу. Поэтому под ее действием у воды кардинально изменяются свойства, и она приобретает дополнительные полезные качества. И на выходе мы получаем пятновыводитель, антисептик, косметическое и отбеливающее средство. Опытные хозяйки поделились своим секретом: как эффективно использовать эту чудо-водичку и превратить ее в многофункциональное моющее средство. Перекись водорода – это незаменимый помощник для дома, который подходит для тысячи случаев, но требуется раствор на 3%. Почему у каждой дамы в хозяйстве должен быть запас перекиси водорода – читайте дальше.

Обеззараживающее средство для кухни и санузлов

Чтобы сделать антисептический раствор, нужно взять перекись водорода и воду в соотношении 50/50, налить в бутылку с распылителем и обработать чистые поверхности на кухне и в ванной. Таким дезинфектором можно обрабатывать все: столы, раковины, мусорные баки, краны. Смывать раствор не нужно, просто после опыления следует дать ему высохнуть.

Обработка продуктов питания

Перекисью водорода можно обрабатывать продукты, а также избавлять овощи от избыточного содержания нитратов. Чтобы промыть овощи или фрукты в таком растворе, необходимо в емкость с водой добавить 30 г препарата. Затем следует тщательно вымыть продукты и дать высохнуть перед употреблением или хранением.

Пятновыводитель

Этот препарат работает как отбеливающее средство, не повреждая ткань. Он борется даже с устаревшими пятнами от крови, ягод или сока. Чтобы вывести пятно, нужно распылить на него перекись водорода 3%. Как только пятно исчезнет, вещь необходимо постирать или хорошо выполоскать в теплой воде. Но не следует использовать перекись водорода для деликатных тканей, надо сначала протестировать на небольшом участке, чтобы не было повреждений от использования препарата.

Гигиена инструментов по уходу за зубами

Перекись водорода используют для дезинфекции инструментов по уходу за зубами. Нужно замочить зубные щетки и капы в растворе 3% в течение 5 минут, затем хорошо прополоскать водой. Также перекисью водорода протирают инструменты для косметических процедур – ножницы, пинцеты и т.д.

Уход за ногтями

Если у вас ногти желтого цвета или на них остатки лака, с этой проблемой хорошо справится перекись водорода. Нужно сделать ванночку для рук: в емкость с водой добавить 3-4 ст. ложки перекиси водорода, погрузить туда руки и подержать 3-5 минут. После этого следует смазать руки кремом.

Дезинфекция детских игрушек

Очень много грязи скапливается на детских игрушках и игрушках для животных. Чтобы приготовить раствор для дезинфекции, необходимо смешать в бутылке с распылителем перекись водорода и воду в одинаковых пропорциях и обработать поверхность игрушки. После обработки игрушку нужно протереть, если есть возможность, можно промыть, если нет, следует просто вытереть чистой влажной тканью.

Обеззараживание поверхностей ванной комнаты

Перекисью водорода можно дезинфицировать все области ванной комнаты, душевые, ванную и унитаз. Для приготовления раствора нужно смешать в одинаковом количестве воду и перекись водорода, затем с помощью распылителя нанести на все поверхности и дать высохнуть.

Для отбеливания затирки для швов керамической плитки, обеззараживания бактерий и грибков, чтобы убить плесень, нужно сделать пасту из соды и перекиси водорода. Такую пасту необходимо нанести на пять минут на пораженную грибком поверхность и смыть водой.

Чтобы хорошо отмыть и продезинфицировать унитаз нужно налить туда полстакана препарата, оставить на тридцать минут, затем почистить щеткой и смыть водой.

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