Перекопайте огород в ноябре: даже самая бедная почва станет, как чернозем – рыхлой и плодородной

Как правильно перекопать почву, чтобы насытить ее полезными элементами, и в следующем году она порадовала обильным урожаем.
Осень – не менее жаркая пора, чем весна или лето, потому что очень важно подготовить почву к новому сезону. Одним из важнейших этапов подготовки является перекапывание. И его не следует пропускать, если вы хотите в следующем сезоне получить обильный и щедрый урожай. Рассказываем, почему осенью обязательно нужно перекопать участок и как правильно это сделать.
Раньше мы писали, что нужно разбрасывать на картофельные грядки, чтобы в следующем сезоне было море картофеля.
Зачем перекапывать почву осенью
- Внесение удобрений. Большинство садоводов почему-то игнорируют этот этап, считая, что осенью удобрять почву не нужно. Но именно в этот период она нуждается в насыщении полезными элементами, чтобы в следующем сезоне дать большой урожай огородных культур. Поэтому следует именно в ноябре подкормить перекопанную почву, чтобы летом получить от нее максимально обильный урожай.
- Улучшение состояния почвы. Если перекопать почву в ноябре, она станет более рыхлой, в нее лучше будут проникать воздух и влага. Также перекапывание помогает уничтожить большинство вредителей, поскольку во время процесса переворачивания личинки оказываются на поверхности и погибают под влиянием холода, дождя или снега.
- Дополнительная очистка. При подготовке к перекапыванию вам приходится собирать весь мусор, ветки, листья и сорняки, что очень экономит время и силы весной, когда наступает горячая пора.
Как правильно перекопать почву: полезные советы
- Лучшее время для перекапывания почвы – это первая декада ноября, пока нет заморозков, поскольку потом сделать это будет гораздо сложнее.
- При перекапывании следует учитывать тип грунта на вашем участке. Если у вас в огороде глинистый и тяжелый грунт, его нужно обязательно перекопать осенью. Если песчаный, то такую почву лучше перекопать весной.
- Как глубоко перекапывать почву? Глубина будет зависеть от того, какие культуры вы будете сажать на участке в следующем году. Опытные садоводы рекомендуют копать на штык лопаты, не переворачивая слои почвы. Вместо этого их нужно перемешивать между собой, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.
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