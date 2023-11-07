Перекопайте огород в ноябре: даже самая бедная почва станет, как чернозем – рыхлой и плодородной

Как правильно перекопать почву, чтобы насытить ее полезными элементами, и в следующем году она порадовала обильным урожаем.

Осень – не менее жаркая пора, чем весна или лето, потому что очень важно подготовить почву к новому сезону. Одним из важнейших этапов подготовки является перекапывание. И его не следует пропускать, если вы хотите в следующем сезоне получить обильный и щедрый урожай. Рассказываем, почему осенью обязательно нужно перекопать участок и как правильно это сделать.

Раньше мы писали, что нужно разбрасывать на картофельные грядки, чтобы в следующем сезоне было море картофеля.

Зачем перекапывать почву осенью

Внесение удобрений. Большинство садоводов почему-то игнорируют этот этап, считая, что осенью удобрять почву не нужно. Но именно в этот период она нуждается в насыщении полезными элементами, чтобы в следующем сезоне дать большой урожай огородных культур. Поэтому следует именно в ноябре подкормить перекопанную почву, чтобы летом получить от нее максимально обильный урожай.

Большинство садоводов почему-то игнорируют этот этап, считая, что осенью удобрять почву не нужно. Но именно в этот период она нуждается в насыщении полезными элементами, чтобы в следующем сезоне дать большой урожай огородных культур. Поэтому следует именно в ноябре подкормить перекопанную почву, чтобы летом получить от нее максимально обильный урожай. Улучшение состояния почвы. Если перекопать почву в ноябре, она станет более рыхлой, в нее лучше будут проникать воздух и влага. Также перекапывание помогает уничтожить большинство вредителей, поскольку во время процесса переворачивания личинки оказываются на поверхности и погибают под влиянием холода, дождя или снега.

Если перекопать почву в ноябре, она станет более рыхлой, в нее лучше будут проникать воздух и влага. Также перекапывание помогает уничтожить большинство вредителей, поскольку во время процесса переворачивания личинки оказываются на поверхности и погибают под влиянием холода, дождя или снега. Дополнительная очистка. При подготовке к перекапыванию вам приходится собирать весь мусор, ветки, листья и сорняки, что очень экономит время и силы весной, когда наступает горячая пора.

Как правильно перекопать почву: полезные советы

Лучшее время для перекапывания почвы – это первая декада ноября, пока нет заморозков, поскольку потом сделать это будет гораздо сложнее.

При перекапывании следует учитывать тип грунта на вашем участке. Если у вас в огороде глинистый и тяжелый грунт, его нужно обязательно перекопать осенью. Если песчаный, то такую почву лучше перекопать весной.

Как глубоко перекапывать почву? Глубина будет зависеть от того, какие культуры вы будете сажать на участке в следующем году. Опытные садоводы рекомендуют копать на штык лопаты, не переворачивая слои почвы. Вместо этого их нужно перемешивать между собой, чтобы сохранить максимальное количество полезных веществ.

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