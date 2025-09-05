Переложите этим картофель: клубни не будут гнить, увядать и хорошо сохранятся аж до лета

Как хранить картофель в погребе или подвале, чтобы не гнил / © www.freepik.com/free-photo

После сбора урожая картофель часто начинает портиться: образуется гниль, клубни увядают, появляются ростки. Это происходит из-за избытка влаги, нехватки воздуха и размножения бактерий и грибков. Но существует простой, проверенный метод, позволяющий сохранить картофель свежим и твердым до следующего лета.

Чем переложить картофель, чтобы не гнил, не увядал и сохранил свой вкус

Опытные хозяйки советуют положить в ящики с картофелем обычные сухие листья хрена. В нем содержатся природные фитонциды — вещества, подавляющие развитие микробов и грибков. Они создают защитную среду, благодаря которой картофель не гниет и дольше сохраняет вкус.

Как правильно применить листья хрена:

Тщательно переберите картофель перед хранением, отложите поврежденные клубни.

Выложите слой сухих листьев хрена на дно ящика или мешка.

Засыпьте часть картофеля, затем снова переложите листьями.

Повторяйте, пока не заполните хранилище.

Таким образом, листья будут действовать как естественный «барьер», предотвращающий распространение гнили.

Какая польза листья хрена для хранения картофеля

Хрен обладает мощными антибактериальными свойствами.

Сухие листья впитывают лишнюю влагу.

Картофель дольше сохраняет твердость и не прорастает раньше времени.

Храните картофель в темном, хорошо проветриваемом месте. Следите за тем, чтобы температура не поднималась выше +4…+6 °C. Раз в месяц проверяйте хранилище и убирайте поврежденные клубни.