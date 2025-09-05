ТСН в социальных сетях

Переложите этим картофель: клубни не будут гнить, увядать и хорошо сохранятся аж до лета

Этот простой и доступный способ поможет сохранить урожай картофеля в погребе или подвале до следующего сезона.

Как хранить картофель в погребе или подвале, чтобы не гнил

Как хранить картофель в погребе или подвале, чтобы не гнил / © www.freepik.com/free-photo

После сбора урожая картофель часто начинает портиться: образуется гниль, клубни увядают, появляются ростки. Это происходит из-за избытка влаги, нехватки воздуха и размножения бактерий и грибков. Но существует простой, проверенный метод, позволяющий сохранить картофель свежим и твердым до следующего лета.

Чем переложить картофель, чтобы не гнил, не увядал и сохранил свой вкус

Опытные хозяйки советуют положить в ящики с картофелем обычные сухие листья хрена. В нем содержатся природные фитонциды — вещества, подавляющие развитие микробов и грибков. Они создают защитную среду, благодаря которой картофель не гниет и дольше сохраняет вкус.

Как правильно применить листья хрена:

  • Тщательно переберите картофель перед хранением, отложите поврежденные клубни.

  • Выложите слой сухих листьев хрена на дно ящика или мешка.

  • Засыпьте часть картофеля, затем снова переложите листьями.

  • Повторяйте, пока не заполните хранилище.

  • Таким образом, листья будут действовать как естественный «барьер», предотвращающий распространение гнили.

Какая польза листья хрена для хранения картофеля

  • Хрен обладает мощными антибактериальными свойствами.

  • Сухие листья впитывают лишнюю влагу.

  • Картофель дольше сохраняет твердость и не прорастает раньше времени.

Храните картофель в темном, хорошо проветриваемом месте. Следите за тем, чтобы температура не поднималась выше +4…+6 °C. Раз в месяц проверяйте хранилище и убирайте поврежденные клубни.

