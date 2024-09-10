Пересадка пионов осенью: как правильно это сделать, чтобы они роскошно зацвели весной

Когда лучше пересаживать пионы и как это лучше делать

Когда пересаживать пионы

При пересадке пионов нужно иметь в виду, что к зиме они должны успеть нарастить корни и напитаться питательными веществами, поэтому пересаживать их поздней осенью не стоит. Чтобы пионы успели нарастить корни и нормально перезимовали, нужно около месяца. Преимущественно пионы пересаживают в сентябре, на юге их можно рассаживать до середины октября.

Если пересаживать кусты пионов весной, это может привести к гибели растений. В случае, если при посадке растений температура воздуха выше 15 градусов, цветок может начать сразу расти, не сформировав полноценную корневую систему.

Как правильно пересадить пионы, чтобы они цвели

Специалисты советуют придерживаться таких правил при пересадке пионов.

Выкапывать кусты нужно после дождя, когда земля наиболее увлажнена, тогда меньшая вероятность повредить нежные корни пиона. Если дождей нет, то куст предварительно хорошо полить и копать на следующий день. Выкапывать пионы лучше вместе с большим комом земли, чтобы, опять же, не повредить корни.

Важно срезать стебли растения – их длина должна составлять не более 10 см.

Важно максимально сократить время от выкапывания до посадки пиона на новое место. Поэтому нужно сначала выкопать и подготовить новые посадочные ямки, затем выкопать куст и пересадить его на новое место.

Новое место для посадки пионов должно быть хорошо освещенным и проветриваемым, если солнца будет мало, цветы начнут чахнуть и гибнуть.

Пионы любят плодородную почву, поэтому яму и почву нужно очистить от травы и сорняков и заполнить ее плодородной смесью из песка и золы.

Слишком глубоко пионы закапывать не нужно, но и высаживать пион слишком близко к поверхности, не следует.

Трамбовать землю после посадки пионов не нужно, так как можно повредить уже заложившиеся цветочные почки. Трамбовать землю нужно по внешнему пределу посадочной ямки.

Воду в посадочные ямки нужно поливать тогда, когда вы положили туда корешки. После этого засыпать землей.

Как делить пионы

Сначала следует провести дезинфекцию лезвия или ножа.

Растение разрезать у основания на 2-4 части. Каждая часть должна иметь корневище длиной 8-12 см, около 5 дополнительных корней длиной 5 см, 3-5 ростовых почек.

Желательно замочить растение в Фитоспорине, перманганате калия, Эпине, Гетероауксине, Цирконе.

После замачивания корни обязательно просушить.. Для этого их нужно извлечь из раствора и положить в прохладное темное место примерно на час.

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