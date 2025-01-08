Пересоленные котлеты больше не будете выбрасывать: вот эффективный способ исправить ошибку

Представьте, вы пересолили фарш для котлет. Если вы заметили это еще до того, как начали жарить котлеты, можно легко исправить. Но что делать, если блюдо уже приготовлено? Не торопитесь его выбрасывать.

Чтобы исправить ситуацию с пересоленными сырыми котлетами, можно добавить в фарш немного больше мяса или хлеба. Проще говоря, необходимо смешать пересоленную массу со свежей.

Но как поступить, если вы поняли, что котлеты пересолены, уже после того, как они готовы? Как ни странно, но даже в такой ситуации можно найти решение.

Как исправить пересоленные готовые котлеты

Существует один довольно простой, но очень эффективный способ.

Весь секрет скрывается в сметане – популярном кисломолочном продукте. Достаточно полить ею котлеты и немного потушить.

Еще один вариант – вернуть котлеты на сковородку, залить их смесью сливок и воды, добавить овощи и тушить на слабом огне до готовности овощей.

Излишняя соль в этом случае перейдет к овощам и соусу, поэтому котлеты станут менее солеными.

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