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Перец будет размером с дыни: вот как нужно поливать и подкармливать его в жару
При правильном уходе даже в сильную летнюю жару перец будет активно завязывать плоды. Эти простые советы помогут получить большие, мясистые и сладкие перцы.
Жаркая погода является настоящим испытанием для сладкого перца. Если температура воздуха несколько дней подряд превышает +30 °C, растение начинает сбрасывать цветы и завязи, листья теряют упругость, а плоды перестают набирать вес. Однако опытные огородники знают: правильный режим полива и своевременные подкормки помогут получить крупные, сочные и мясистые перцы даже в самое жаркое лето.
Как правильно поливать перец в жару
Перец имеет поверхностную корневую систему, поэтому очень чувствительно реагирует как на недостаток, так и избыток влаги.
Поливать растения нужно только рано утром или после заката, когда почва уже не раскалена. Дневной полив может вызвать температурный шок для корней, а капли воды на листьях нередко становятся причиной ожогов.
Вода обязательно должна быть теплой — примерно +22…+26 °C. Холодная вода из скважины или колодца угнетает рост растения и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний.
В жаркие дни перец рекомендуют поливать раз в два-три дня, но обильно, чтобы вода проникала на глубину не менее 20-25 сантиметров.
Замульчируйте грядку
Один из лучших способов защитить перец от перегрева — мульчирование. Слой скошенной травы, соломы или перегноя толщиной 5–7 сантиметров помогает:
дольше удерживать влагу;
не допускать перегрева корней;
уменьшить количество поливов;
сдерживать рост сорняков.
Кроме того, органическая мульча постепенно перегнивает и улучшает структуру почвы.
Чем подкормить перец, чтобы плоды выросли большими
Во время плодоношения перец больше всего нуждается в калии, кальции и фосфоре. Одним из лучших натуральных удобрений является древесная зола.
Для приготовления подкормки нужно растворить один стакан просеянного пепла в 10 литрах теплой воды, настоять сутки, после чего полить растения под корень. Такое удобрение помогает плодам быстрее наливаться, улучшает их вкус и делает стенки более толстыми.
Также хорошо работает настой банановой кожуры. В ней содержится много природного калия, стимулирующего активное плодоношение. Для этого две-три банановые кожуры заливают тремя литрами воды и настаивают двое суток. Перед использованием разбавляют настой чистой водой в соотношении 1:1.
Не переусердствуйте с азотом
Многие огородники допускают одну серьезную ошибку — продолжают подкармливать перец азотными удобрениями после появления плодов. В результате растение начинает активно наращивать листья и толстые стебли, а сами перцы остаются мелкими и созревают гораздо медленнее.
После начала плодоношения основной упор следует делать именно на калийно-фосфорных удобрениях.
Помогите растению пережить жару
Если температура воздуха превышает +35 °C, желательно притеснить грядку специальной сеткой или легким агроволокном. Это снизит испарение влаги и поможет растениям легче перенести экстремальную жару.
Также регулярно удаляйте пожелтевшие листья, которые забирают питательные вещества, и своевременно собирайте созревшие плоды. Чем чаще вы будете снимать спелые перцы, тем активнее куст будет формировать новые завязи.
Каких ошибок следует избегать
Чтобы урожай действительно порадовал большими и сочными плодами, не стоит:
поливать перец холодной водой;
увлажнять растения днем под палящим солнцем;
переувлажнять почву — застой воды вызывает загнивание корней;
вносить свежий навоз во время плодоношения;
забывать о регулярных калийных подкормках.