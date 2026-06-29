Перец будет размером с дыни: вот как нужно поливать и подкармливать его в жару

Как ухаживать за перцем летом / © pixabay.com

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Жаркая погода является настоящим испытанием для сладкого перца. Если температура воздуха несколько дней подряд превышает +30 °C, растение начинает сбрасывать цветы и завязи, листья теряют упругость, а плоды перестают набирать вес. Однако опытные огородники знают: правильный режим полива и своевременные подкормки помогут получить крупные, сочные и мясистые перцы даже в самое жаркое лето.

Как правильно поливать перец в жару

Перец имеет поверхностную корневую систему, поэтому очень чувствительно реагирует как на недостаток, так и избыток влаги.

Поливать растения нужно только рано утром или после заката, когда почва уже не раскалена. Дневной полив может вызвать температурный шок для корней, а капли воды на листьях нередко становятся причиной ожогов.

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Вода обязательно должна быть теплой — примерно +22…+26 °C. Холодная вода из скважины или колодца угнетает рост растения и может спровоцировать развитие грибковых заболеваний.

В жаркие дни перец рекомендуют поливать раз в два-три дня, но обильно, чтобы вода проникала на глубину не менее 20-25 сантиметров.

Замульчируйте грядку

Один из лучших способов защитить перец от перегрева — мульчирование. Слой скошенной травы, соломы или перегноя толщиной 5–7 сантиметров помогает:

дольше удерживать влагу;

не допускать перегрева корней;

уменьшить количество поливов;

сдерживать рост сорняков.

Кроме того, органическая мульча постепенно перегнивает и улучшает структуру почвы.

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Чем подкормить перец, чтобы плоды выросли большими

Во время плодоношения перец больше всего нуждается в калии, кальции и фосфоре. Одним из лучших натуральных удобрений является древесная зола.

Для приготовления подкормки нужно растворить один стакан просеянного пепла в 10 литрах теплой воды, настоять сутки, после чего полить растения под корень. Такое удобрение помогает плодам быстрее наливаться, улучшает их вкус и делает стенки более толстыми.

Также хорошо работает настой банановой кожуры. В ней содержится много природного калия, стимулирующего активное плодоношение. Для этого две-три банановые кожуры заливают тремя литрами воды и настаивают двое суток. Перед использованием разбавляют настой чистой водой в соотношении 1:1.

Не переусердствуйте с азотом

Многие огородники допускают одну серьезную ошибку — продолжают подкармливать перец азотными удобрениями после появления плодов. В результате растение начинает активно наращивать листья и толстые стебли, а сами перцы остаются мелкими и созревают гораздо медленнее.

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После начала плодоношения основной упор следует делать именно на калийно-фосфорных удобрениях.

Помогите растению пережить жару

Если температура воздуха превышает +35 °C, желательно притеснить грядку специальной сеткой или легким агроволокном. Это снизит испарение влаги и поможет растениям легче перенести экстремальную жару.

Также регулярно удаляйте пожелтевшие листья, которые забирают питательные вещества, и своевременно собирайте созревшие плоды. Чем чаще вы будете снимать спелые перцы, тем активнее куст будет формировать новые завязи.

Каких ошибок следует избегать

Чтобы урожай действительно порадовал большими и сочными плодами, не стоит:

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поливать перец холодной водой;

увлажнять растения днем под палящим солнцем;

переувлажнять почву — застой воды вызывает загнивание корней;

вносить свежий навоз во время плодоношения;

забывать о регулярных калийных подкормках.

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