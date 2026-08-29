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Перец на зиму: топ-три простые рецепты вкусной закрутки
Предлагаем три простых рецепта закруток — от хрустящего маринованного перца до ароматного печеного и пикантного варианта с медом.
Сезон болгарского перца в самом разгаре, поэтому самое время запастись этим овощем и приготовить несколько баночек на зиму. Болгарский перец отлично подходит для самых разных домашних закруток.
ТСН.ua подготовил три простых рецепта ароматной закрутки на зиму.
Маринованный перец
Ингредиенты:
1 кг сладкого перца
500 мл воды
150 мл уксуса 9%
100 мл масла
2 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
3–4 зубчика чеснока
несколько лавровых листьев
несколько горошин черного перца
Приготовление:
Перец очистите от семян и нашинкуйте крупными полосками.
В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, сахар, соль, лавровый лист и черный перец. Вскипят маринад.
Порциями положите перец в кипящий маринад. Проваривайте 3–5 мин, чтобы он стал мягким, но остался немного хрустящим.
В стерилизованные банки положите проваренный горячий перец и добавьте измельченный чеснок. Залейте маринадом.
Закройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.
Перец в медовом маринаде
Ингредиенты:
1 кг сладкого перца
500 мл воды
100 мл уксуса 9%
100 мл масла
2 ст. л. меда
1 ст. л. соли
3–4 зубчика чеснока
черный перец горошком
лавровый лист
Приготовление:
Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками.
Для приготовления маринада смешайте воду, уксус, растительное масло, мед, соль, лавровый лист и перец. Доведите до кипения.
Добавьте сладкий перец. Варите еще 5–7 мин. В конце добавьте измельченный чеснок.
Горячий перец разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом и закройте крышками. Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.
Печеный перец
Ингредиенты:
1,5 кг сладкого перца
4–5 зубчиков чеснока
100 мл масла
70 мл уксуса 9%
1 ст. л. соли
1 ст. л. сахара
пучок петрушки
лавровый лист
черный перец
Приготовление:
Перец выложите на противень. Запекайте в духовке, разогретой до 200–220 °C примерно 30 мин. Периодически перец переворачивайте. Кожа овоща должна потемнеть и легко отделяться.
Горячий перец переведите в миску, накройте крышкой и оставьте на 10–15 мин. Затем очистите его от кожуры и семян.
Для приготовления маринада смешайте растительное масло, уксус, соль и сахар. На дно стерилизованных банок положите немного измельченного чеснока и зелени. Затем — слой печеного перца. Чередуйте слои, добавляя чеснок и зелень.
Залейте банки маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 15 минут. Герметически закройте, переверните и оставьте до полного охлаждения.
Напомним, мы делились рецептами закруток на зиму из баклажанов, которые вы будете делать каждый год.