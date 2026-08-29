Перец на зиму: топ-три простые рецепты вкусной закрутки

Перец. / © pexels.com

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Сезон болгарского перца в самом разгаре, поэтому самое время запастись этим овощем и приготовить несколько баночек на зиму. Болгарский перец отлично подходит для самых разных домашних закруток.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта ароматной закрутки на зиму.

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Маринованный перец

Ингредиенты:

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1 кг сладкого перца

500 мл воды

150 мл уксуса 9%

100 мл масла

2 ст. л. сахара

1 ст. л. соли

3–4 зубчика чеснока

несколько лавровых листьев

несколько горошин черного перца

Приготовление :

Перец очистите от семян и нашинкуйте крупными полосками. В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, сахар, соль, лавровый лист и черный перец. Вскипят маринад. Порциями положите перец в кипящий маринад. Проваривайте 3–5 мин, чтобы он стал мягким, но остался немного хрустящим. В стерилизованные банки положите проваренный горячий перец и добавьте измельченный чеснок. Залейте маринадом. Закройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Перец в медовом маринаде

Ингредиенты:

1 кг сладкого перца

500 мл воды

100 мл уксуса 9%

100 мл масла

2 ст. л. меда

1 ст. л. соли

3–4 зубчика чеснока

черный перец горошком

лавровый лист

Приготовление:

Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками. Для приготовления маринада смешайте воду, уксус, растительное масло, мед, соль, лавровый лист и перец. Доведите до кипения. Добавьте сладкий перец. Варите еще 5–7 мин. В конце добавьте измельченный чеснок. Горячий перец разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом и закройте крышками. Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.

Печеный перец

Ингредиенты:

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1,5 кг сладкого перца

4–5 зубчиков чеснока

100 мл масла

70 мл уксуса 9%

1 ст. л. соли

1 ст. л. сахара

пучок петрушки

лавровый лист

черный перец

Приготовление:

Перец выложите на противень. Запекайте в духовке, разогретой до 200–220 °C примерно 30 мин. Периодически перец переворачивайте. Кожа овоща должна потемнеть и легко отделяться. Горячий перец переведите в миску, накройте крышкой и оставьте на 10–15 мин. Затем очистите его от кожуры и семян. Для приготовления маринада смешайте растительное масло, уксус, соль и сахар. На дно стерилизованных банок положите немного измельченного чеснока и зелени. Затем — слой печеного перца. Чередуйте слои, добавляя чеснок и зелень. Залейте банки маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 15 минут. Герметически закройте, переверните и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились рецептами закруток на зиму из баклажанов, которые вы будете делать каждый год.

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