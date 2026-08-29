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Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
220
Время на прочтение
2 мин

Перец на зиму: топ-три простые рецепты вкусной закрутки

Предлагаем три простых рецепта закруток — от хрустящего маринованного перца до ароматного печеного и пикантного варианта с медом.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Перец.

Перец. / © pexels.com

Сезон болгарского перца в самом разгаре, поэтому самое время запастись этим овощем и приготовить несколько баночек на зиму. Болгарский перец отлично подходит для самых разных домашних закруток.

ТСН.ua подготовил три простых рецепта ароматной закрутки на зиму.

Маринованный перец

Ингредиенты:

  • 1 кг сладкого перца

  • 500 мл воды

  • 150 мл уксуса 9%

  • 100 мл масла

  • 2 ст. л. сахара

  • 1 ст. л. соли

  • 3–4 зубчика чеснока

  • несколько лавровых листьев

  • несколько горошин черного перца

Приготовление:

  1. Перец очистите от семян и нашинкуйте крупными полосками.

  2. В кастрюле смешайте воду, уксус, растительное масло, сахар, соль, лавровый лист и черный перец. Вскипят маринад.

  3. Порциями положите перец в кипящий маринад. Проваривайте 3–5 мин, чтобы он стал мягким, но остался немного хрустящим.

  4. В стерилизованные банки положите проваренный горячий перец и добавьте измельченный чеснок. Залейте маринадом.

  5. Закройте стерилизованными крышками, переверните банки вверх дном и оставьте до полного охлаждения.

Перец в медовом маринаде

Ингредиенты:

  • 1 кг сладкого перца

  • 500 мл воды

  • 100 мл уксуса 9%

  • 100 мл масла

  • 2 ст. л. меда

  • 1 ст. л. соли

  • 3–4 зубчика чеснока

  • черный перец горошком

  • лавровый лист

Приготовление:

  1. Перец очистить от семян и нарезать крупными кусочками.

  2. Для приготовления маринада смешайте воду, уксус, растительное масло, мед, соль, лавровый лист и перец. Доведите до кипения.

  3. Добавьте сладкий перец. Варите еще 5–7 мин. В конце добавьте измельченный чеснок.

  4. Горячий перец разложите в стерилизованные банки, залейте маринадом и закройте крышками. Переверните банки и укутайте до полного охлаждения.

Печеный перец

Ингредиенты:

  • 1,5 кг сладкого перца

  • 4–5 зубчиков чеснока

  • 100 мл масла

  • 70 мл уксуса 9%

  • 1 ст. л. соли

  • 1 ст. л. сахара

  • пучок петрушки

  • лавровый лист

  • черный перец

Приготовление:

  1. Перец выложите на противень. Запекайте в духовке, разогретой до 200–220 °C примерно 30 мин. Периодически перец переворачивайте. Кожа овоща должна потемнеть и легко отделяться.

  2. Горячий перец переведите в миску, накройте крышкой и оставьте на 10–15 мин. Затем очистите его от кожуры и семян.

  3. Для приготовления маринада смешайте растительное масло, уксус, соль и сахар. На дно стерилизованных банок положите немного измельченного чеснока и зелени. Затем — слой печеного перца. Чередуйте слои, добавляя чеснок и зелень.

  4. Залейте банки маринадом, накройте крышками и стерилизуйте 15 минут. Герметически закройте, переверните и оставьте до полного охлаждения.

Напомним, мы делились рецептами закруток на зиму из баклажанов, которые вы будете делать каждый год.

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