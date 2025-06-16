Перец, помидоры и баклажаны будете собирать ведрами: какие бытовые отходы заменят суперфосфаты

Рассказываем, какие отходы содержат фосфор, калий, азот и микроэлементы, крайне необходимые для роста и плодоношения огородных культур.

Яичная скорлупа — источник кальция и фосфора. Промойте и высушите скорлупу, измельчите в ступке или кофемолке. Посыпьте органику вокруг кустов перца, помидоров и баклажанов, прижмите землей. Такое удобрение будет стимулировать рост культур и помогать формированию крупных мясистых плодов.

Банановая кожура — калий для сладкого вкуса плодов. Банановая кожура богата калием, магнием и кальцием. Нарежьте ее на кусочки и закопайте в землю у корней огородных культур. Или сделайте настой: 3-4 кожуры залейте литром воды, настаивайте сутки, а затем полейте растения под корень.

Кофейная гуща — стимулятор роста и защита от вредителей. Высушенную кофейную гущу можно вносить прямо в грунт или смешать с компостом. Она улучшает структуру земли, стимулирует микрофлору и даже отпугивает некоторых вредителей.