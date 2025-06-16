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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
279
Время на прочтение
2 мин

Перец, помидоры и баклажаны будете собирать ведрами: какие бытовые отходы заменят суперфосфаты

Если хотите получить щедрый урожай без химических удобрений, не стоит выбрасывать эти отходы на свалку. Такие органические подкормки не только экологичны и безопасны, но и часто эффективнее магазинных суперфосфатов.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Какие бытовые отходы заменят суперфосфаты

Какие бытовые отходы заменят суперфосфаты / © pixabay.com

Рассказываем, какие отходы содержат фосфор, калий, азот и микроэлементы, крайне необходимые для роста и плодоношения огородных культур.

Как приготовить удобрения и из каких отходов: 4 лучших варианта

  1. Яичная скорлупа — источник кальция и фосфора. Промойте и высушите скорлупу, измельчите в ступке или кофемолке. Посыпьте органику вокруг кустов перца, помидоров и баклажанов, прижмите землей. Такое удобрение будет стимулировать рост культур и помогать формированию крупных мясистых плодов.

  2. Банановая кожура — калий для сладкого вкуса плодов. Банановая кожура богата калием, магнием и кальцием. Нарежьте ее на кусочки и закопайте в землю у корней огородных культур. Или сделайте настой: 3-4 кожуры залейте литром воды, настаивайте сутки, а затем полейте растения под корень.

  3. Кофейная гуща — стимулятор роста и защита от вредителей. Высушенную кофейную гущу можно вносить прямо в грунт или смешать с компостом. Она улучшает структуру земли, стимулирует микрофлору и даже отпугивает некоторых вредителей.

  4. Луковая шелуха — натуральный минеральный коктейль. Настой из луковой шелухи укрепляет растения, повышает иммунитет и защищает от грибков. Надо горсть луковой шелухи залить литром горячей воды и дать настояться сутки. Используйте для подкормки рассады или взрослых растений.

Какие огородные культуры лучше всего реагируют на удобрения из отходов

Больше всего пользы от такой натуральной подкормки получают:

  • Помидоры активно растут, формируют крупные сочные плоды.

  • Огурцы — лучше завязываются, дольше плодоносят.

  • Перец становится крепче, не сбрасывает завязь.

  • Кабачки, тыквы — благодаря калию и кальцию формируют большие плоды.

  • Баклажаны — повышается урожайность и устойчивость к болезням.

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Дата публикации
Количество просмотров
279
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