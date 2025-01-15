Перевод часов на летнее время в 2025 году: дата и будем ли мы переходить в Украине

Нужно ли переводить часы на летнее время в 2025 году в Украине — узнайте больше из статьи.

Начиная с 80-х годов прошлого века украинцы ежегодно дважды переводили стрелки часов — на летнее и зимнее время.

С чего начался перевод часов: история

Идею перевода часов на летнее время 1784 году выдвинул Бенджамин Франклин, посол США во Франции, с целью экономии свечей. Впоследствии британский активист Уильям Уиллетт пытался реализовать эту идею, но безуспешно.

Первой страной, официально введшей летнее время, стала Германия. Произошло это в 1916 году из-за нехватки ресурсов во время Первой мировой войны. Впоследствии эта практика распространилась и на Соединенные Штаты и более 100 других стран.

В Украине, в период Украинской Народной Республики, часы перевели впервые 16 февраля 1918 года, когда было введено среднеевропейское время. Но ежегодный перевод часов на украинских территориях был введен с 1981 года (когда наша страна находилась в составе СССР). В независимой Украине переход на летнее время был утвержден постановлением Кабинета Министров от 13 мая 1996 года.

Будут ли украинцы переходить на летнее время в 2025 году

Когда переводим часы на летнее время в 2025 году / Фото: pixabay.com

В августе 2024 года Верховная Рада приняла законопроект №4201, инициированный Русланом Стефанчуком. Он предусматривает отмену перевода часов на летнее и зимнее время. Согласно этому документу, Украина должна перейти на постоянное зимнее время.

Однако пока этот законопроект ждет подписи президента Владимира Зеленского. Если до конца марта 2025 года закон не будет подписан, украинцы по обычной практике переведут часы на летнее время – на один час вперед.

Напомним, что летнее время сейчас применяется только в около 60 странах, в то время как 140 стран либо вообще не внедряли сезонное время, либо уже отказались от этой практики.

Перевод часов на летнее время в 2025 году: дата

Согласно действующим правилам, мы переходим на летнее время в последнее воскресенье первого весеннего месяца, в этом году – 30 марта в 3:00. В этот момент часы нужно перевести на один час вперед.на 4 часа.

Почему переводят стрелки часов

Считается, что перевод часов на летнее и зимнее время помогает более эффективно использовать световой день в течение года, оптимизировать рабочие часы в соответствии с этим периодом, уменьшить расходы на отопление и сэкономить электроэнергию, необходимую для освещения помещений.

Учтите, что большинство электронных гаджетов, как смартчасы, смартфоны, компьютеры, ноутбуки и планшеты переходят автоматически. А вот механические часы и старые модели мобильного телефона нужно настраивать руками.

Читайте также: