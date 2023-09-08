Пережевывание пищи: действительно ли 32 является магическим числом, что будет, если просто проглатывать куски продуктов

Когда человек думает о еде, он может представлять те процессы, которые происходят в кишечнике или желудке. Однако процесс пищеварения начинается еще в нашем рту, когда мы жуем.

Когда мы пережевываем пищу, она распадается на маленькие кусочки, которые легче перевариваются. В сочетании со слюной жевание позволяет вашему телу получить как можно большее количество питательных веществ из пищи, которую вы потребляете. О том, сколько раз нужно пережевывать пищу, разбирались в издании Healthline.

Действительно ли пережевывать пищу нужно 32 раза

Эксперты могут многое сказать о жевании. Один распространенный совет: пережевывайте пищу примерно 32 раза, прежде чем проглотить. Нужно меньше жеваний, чтобы расщепить мягкую и насыщенную водой пищу. Цель жевания – чтобы продукт потерял свою текстуру.

Пережевывание 32 раза является средним числом, применяемым к большинству кусков пищи. На блюда, которые труднее жевать, например стейк и орехи, может потребоваться до 40 разжевываний на один глоток. Для расщепления таких продуктов, как арбуз, может потребоваться меньшее разжевывание – всего 10-15 раз.

Зачем долго жевать еду: предпочтения

Зачем долго жевать еду / Фото: Pexels

Эксперты утверждают, что жевание является первым этапом пищеварения:

Жевание и слюна расщепляют и смешивают пищу во рту. Оттуда еда попадает в пищевод, когда вы глотаете. Ваш пищевод толкает пищу в желудок. Ваш желудок содержит пищу, пока она смешивается с ферментами, которые продолжают расщеплять ее, чтобы вы могли использовать продукты для получения энергии. Когда еда достаточно переваривается в вашем желудке, она перемещается в тонкий кишечник, где смешивается с большим количеством ферментов, продолжающих ее расщеплять. Питательные вещества из пищи всасываются в тонком кишечнике. Отходы посылаются в толстый кишечник, известный как толстая кишка. Остатки отходов выводятся через прямую кишку и задний проход.

Люди часто забывают пережевывать пищу или получают привычку глотать, прежде чем они полностью пережевывали блюдо.

Эксперты говорят, что чем быстрее вы едите, тем больше еды вы будете стремиться съесть. Пережевывание многократно в медленном темпе может снизить общее потребление количества продуктов.

В одном исследовании 30 здоровых женщин ели в разном темпе. Женщины, которые ели медленнее, потребляли гораздо меньше пищи, но чувствовали сытость, чем те, кто ел быстрее.

В другом исследовании оказалось, что более частое жевание во время еды уменьшает перекусы конфетами позже днем. Помимо контроля веса, эксперты говорят, что правильное пережевывание может помочь увеличить количество питательных веществ, которые вы получаете из пищи.

В одном исследовании эксперты обнаружили, что жевание миндаля от 25 до 40 раз не только угнетает чувство голода, но и повышает способность людей усваивать питательные вещества из миндаля лучше.

Как нужно жевать еду правильно

Когда вы едите, есть правильный и неправильный способ жевания. Вот как извлечь максимальную пользу от еды:

Не перегружайте ложку или вилку. Еда должна оставаться на ней, не отваливаясь. С едой во рту сомкните губы и начните жевать. Ваш язык должен двигать пищу из стороны в сторону, а челюсть должна слегка вращаться. Жуйте медленно, считая до 32 с каждым укусом. Вам может потребоваться большее или меньшее время в зависимости от типа пищи. Когда укус полностью потеряет текстуру, вы можете проглотить.

Что будет, если проглатывать пищу, не пережевывая

Что будет, если проглатывать пищу, не пережевывая / Фото: Pexels

Жевание является не только важной частью процесса пищеварения, но и полезно для общего здоровья. У людей, которые недостаточно хорошо пережевывают пищу перед проглатыванием, часто возникают проблемы с пищеварением, а также они подвергаются большему риску: удушье, обезвоживание и тому подобное.

Ваш организм может не производить достаточное количество ферментов, необходимых для полного расщепления пищи. Это может привести к проблемам с пищеварением, в частности: вздутие живота, диареи, изжоги, кислотного рефлюкса, судорог, тошноты, головных болей, проблем с кожей, раздражительности, неправильного питания, расстройства пищеварения, газов.

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