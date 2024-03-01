Пережила войну с Карфагеном и землетрясения: на Сицилии установили 2500-летнюю статую

Восьмиметровая статуя Атланта, созданная в пятом веке до нашей эры, была собрана по частям, отреставрирована и теперь будет доступна обозрения в Долине Храмов на итальянском острове Сицилия.

Огромная статуя Атласа, которая веками лежала погребенной среди древних руин, была реконструирована и заняла свое законное место среди греческих храмов Агридженто на Сицилии после 20-летней реставрации.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Статуя высотой 8 метров, датируемая пятым веком до нашей эры, была одной из 38, украшавших Храм Зевса, считающийся крупнейшим дорическим храмом, когда-либо построенным, несмотря на то, что он так и не был завершен.

Статуи были обнаружены более двухсот лет назад британским архитектором Чарльзом Кокереллом, который приехал в Агридженто, чтобы изучить руины древнего города Акрагас, основанного примерно в 582 году до нашей эры.

В греческой мифологии Атлас был Титаном, который был вынужден держать небо на своих плечах, поэтому его статуи использовали в качестве опорных колонн.

По мнению археологов, фигуры Атласов располагались на фасаде храма Зевса и должны были поддерживать крышу. Но строительство святилища закончить не успели, так как Акрагас был завоеван карфагенянами.

Впоследствии храм был разрушен полностью в результате землетрясений и его обломки использовались местными жителями в качестве стройматериалов.

В 1920 году археолог Пирро Маркони идентифицировал обломки и сумел восстановить первую статую Атласа, которая в настоящее время находится в экспозиции Археологического музея Агридженто.

В 2004 году в археологическом парке “Долина храмов” началась грандиозная исследовательская кампания. В результате было каталогизировано еще 90 фрагментов статуй, которые принадлежат как минимум восьми скульптурам Атласа. Это привело к решению собрать статую по частям и установить ее вертикально перед храмом Зевса.

“Идея заключалась в том, чтобы разместить один из этих Атласов перед храмом, чтобы он мог служить хранителем сооружения, посвященного отцу богов”, – рассказал Роберто Шарратта, директор парка “Долина храмов”.

“Долина храмов” – это крупнейший в мире археологический парк, который входит в число объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. На его территории площадью 1600 гектаров расположены руины семи храмов, городских стен, входных ворот, агоры, римского форума, а также некрополи и святилища.

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