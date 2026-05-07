Пернатые механики: пингвины на станции "Академик Вернадский" устроили обзор снегохода (забавное видео)

Главными героями свежего эпизода стала троица пингвинов, проявивших большой интерес к технике полярников — снегоходу.

Пингвины и снегоход

Пингвины и снегоход / © скриншот с видео

Украинские полярники со станции «Академик Вернадский» порадовали Сеть новым забавным видео. Национальный антарктический научный центр продолжает свой экспериментальный проект «Пингвинчуки», где посредством озвучивания раскрывает «тайны» жизни антарктических жителей.

Об этом говорится на странице Национального антарктического научного центра в Facebook .

Сюжет новой серии

Главными героями свежего эпизода стала троица пингвинов, проявивших большой интерес к технике полярников — снегоходу. Что именно замыслили пернатые «эксперты», остается загадкой, так что зрителям предлагают дофантазировать сюжет самостоятельно.

Загадка от полярников

Кроме развлекательной части ученые подготовили для подписчиков небольшой квиз:

«Главный герой видео немного путает название снегохода с культовым мультфильмом. А вы сможете угадать, о какой марке техники идет речь?»

Посмотреть на приключения пингвинов и присоединиться к обсуждению можно в соцсетях Центра по хештегом #про_что_говорят_в_Антарктике .

Раньше мы писали о том, как пингвины «атаковали» украинскую полярницу .

