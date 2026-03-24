Перцы будут размером с дыни: вот что нужно положить в лунки перед посадкой в открытую почву

Как вырастить большой перец / © pixabay.com

Щедрый урожай больших, сочных перцев — мечта каждого огородника. Но мало кто знает, что размер и качество плодов закладываются еще во время посадки рассады. Именно то, что вы положите в лунку, может в разы повысить урожайность культуры. Опытные дачники давно пользуются этими простыми, но эффективными приёмами, чтобы получать гигантские плоды.

Почему важно правильно подготовить лунку: что нужно добавить

Перец имеет чувствительную корневую систему и нуждается в питательной, легкой и хорошо увлажненной почве. Если растение сразу получает необходимые элементы, оно скорее укореняется, активно растет и формирует большие плоды.

Перегной или компост. Это основа питания для перца. Органика улучшает структуру почвы, удерживает влагу, обеспечивает постепенное питание. Достаточно одной горсти в каждую лунку. Древесный пепел. Незаменимый источник калия, отвечающий за формирование плодов. Преимущества: способствует росту больших перцев, повышает стойкость к болезням, снижает кислотность почвы. Добавляйте примерно одну столовую ложку. Яичная скорлупа, измельченная. Природный источник кальция, предотвращающий гниль, укрепляет корневую систему, улучшает развитие растения. Ее следует хорошо измельчить перед внесением. Немного суперфосфата или костной муки. Фосфор необходим для укоренения и быстрого старта роста. Это особенно важно после пересадки в открытый грунт. Горсть песка, в случае необходимости. Если почва тяжелая, песок поможет улучшить дренаж, предотвратить застой воды, уменьшить риск грибковых заболеваний.

Маленький секрет от опытных огородников. Перед посадкой лунку следует хорошо пролить теплой водой, а после замульчировать почву. Это поможет сохранить влагу и создаст идеальные условия для роста.