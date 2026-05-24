Первая подкормка огурцов: чем удобрить, чтобы не болели и обильно родили до глубокой осени

Огурцы считаются одной из самых требовательных культур на огороде. Они быстро реагируют на нехватку питательных веществ, перепады температуры и неправильный уход. Именно поэтому первая подкормка имеет огромное значение для будущего урожая. Опытные огородники убеждены: если правильно подкормить огурцы в начале роста, растения будут крепкими, устойчивыми к болезням и будут плодоносить до глубокой осени. Главное, использовать действительно проверенные средства.

Дрожжевая подкормка запускает активный рост. Одним из самых эффективных натуральных средств для первой подкормки огурцов считают дрожжевой настой. Для приготовления в 10 литрах теплой воды растворяют 100 г свежих дрожжей и добавляют 2 столовые ложки сахара. Смесь оставляют настаиваться на несколько часов в теплом месте. Перед поливом раствор разбавляют водой в соотношении 1:5. Такая подкормка стимулирует развитие корневой системы, ускоряет рост и помогает огурцам легче переносить стресс после посадки в открытый грунт.

Настой из крапивы защищает от болезней. Многие огородники используют для огурцов обычную крапиву. Ведро измельченной зелени заливают водой и оставляют бродить примерно на 5-7 дней. После этого настой разводят водой в пропорции 1:10 и поливают растения под корень. Такая подкормка содержит много азота, калия и микроэлементов, которые помогают огурцам быстро наращивать зеленую массу и укрепляют их иммунитет.

Молочный раствор помогает от пожелтения листьев. Чтобы огурцы меньше болели и оставались зелеными, опытные дачники советуют использовать молочное опрыскивание. На литр воды добавляют примерно 200 грамм молока и несколько капель йода. Полученным раствором опрыскивают листья ранним утром или вечером. Такое средство помогает сдерживать развитие грибковых заболеваний и защищает растения от пожелтения.