Первая подкормка огурцов: чем удобрить, чтобы не болели и обильно родили до глубокой осени
Опытные огородники советуют не пренебрегать этими простыми средствами, ведь они часто дают лучший результат, чем дорогие магазинные удобрения.
Огурцы считаются одной из самых требовательных культур на огороде. Они быстро реагируют на нехватку питательных веществ, перепады температуры и неправильный уход. Именно поэтому первая подкормка имеет огромное значение для будущего урожая. Опытные огородники убеждены: если правильно подкормить огурцы в начале роста, растения будут крепкими, устойчивыми к болезням и будут плодоносить до глубокой осени. Главное, использовать действительно проверенные средства.
Какие самые лучшие домашние подкормки для огурцов
Дрожжевая подкормка запускает активный рост. Одним из самых эффективных натуральных средств для первой подкормки огурцов считают дрожжевой настой. Для приготовления в 10 литрах теплой воды растворяют 100 г свежих дрожжей и добавляют 2 столовые ложки сахара. Смесь оставляют настаиваться на несколько часов в теплом месте. Перед поливом раствор разбавляют водой в соотношении 1:5. Такая подкормка стимулирует развитие корневой системы, ускоряет рост и помогает огурцам легче переносить стресс после посадки в открытый грунт.
Настой из крапивы защищает от болезней. Многие огородники используют для огурцов обычную крапиву. Ведро измельченной зелени заливают водой и оставляют бродить примерно на 5-7 дней. После этого настой разводят водой в пропорции 1:10 и поливают растения под корень. Такая подкормка содержит много азота, калия и микроэлементов, которые помогают огурцам быстро наращивать зеленую массу и укрепляют их иммунитет.
Молочный раствор помогает от пожелтения листьев. Чтобы огурцы меньше болели и оставались зелеными, опытные дачники советуют использовать молочное опрыскивание. На литр воды добавляют примерно 200 грамм молока и несколько капель йода. Полученным раствором опрыскивают листья ранним утром или вечером. Такое средство помогает сдерживать развитие грибковых заболеваний и защищает растения от пожелтения.
Древесная зола делает огурцы сильнее. Еще одной важной подкормкой для огурцов считается обычный древесный пепел. Он содержит калий, кальций и фосфор, необходимые для формирования завязи и хорошего плодоношения. Стакан пепла растворяют в ведре воды и поливают растения под корень раз в две недели. Такая подкормка помогает огурцам лучше переносить жару и стимулирует обильное плодоношение.