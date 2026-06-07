Первая встреча кошки и собаки: зоопсихолог объяснил, как безопасно познакомить домашних питомцев

Кот и собака / © pexels.com

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Многие хозяева волнуются, смогут ли кошка и собака ужиться в одном доме. На самом деле это вполне реально, если правильно подойти к знакомству животных.

Об этом рассказал зоопсихолог Виталий Новик в TikTok.

Как собака сможет дружить с кошкой

«И так, первое, самое главное, ваша собака не должна быть испорчена игрушками и наглостью по отношению к вам. Что я имею в виду? Когда собака ставит на вас лапы, лает, требует внимания, нарушает ваши границы, и вы за это не лаяли, она наглая. Поэтому с кошкой она может не подружиться вообще», — рассказал он.

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По его словам, собаку нужно не поощрять за навязчивое поведение, а ласку проявлять преимущественно по инициативе хозяина. Также он утверждает, что если собака любит гоняться за мячами, пулерами или трепать игрушки, напоминающие добычу, то ей будет сложно или вообще не удастся подружиться с новой кошкой.

Какие игрушки могут мешать

Самое важное, игрушки, похожие на животных, выбросить, а бросать-перетаскивать надо перестать.

«И после этого, когда у вас с этим все хорошо, можно познакомить с котом вашу собаку. Как? Во-первых, вы говорите собаке «нет» каждый раз, когда собака пугает кота, лает, прыгает, кусает, нас догоняет», — дал он совет.

Как правильно знакомить собаку с котом

«Вы за все это ругаете. И если собака не делает этого, а просто чем-то нюхает, подходит и чем-то на себя ведет, вы за это не ругаете. Да и знакомите. Этого достаточно, чтобы познакомить. Поверьте, когда у собаки нет проблемы, когда она не нагла, она с котом подружится очень быстро», — поделился советом зоопсихолог.

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Зоопсихолог также рассказывал, что во время игр с собакой нельзя разрешать ей кусать руки, прыгать на людей, лаять или рычать, даже если это выглядит как безопасная игра. Такие действия закрепляют у животного неправильное поведение, и оно начинает воспринимать их как норму. В результате собака может переносить это в реальную жизнь и уже не во время игры — например, начать кусать людей, когда кто-то протягивает руку, хочет погладить или просто взаимодействует с ней. Животное не различает, где игра, а где реальная ситуация, и действует по привычке, которую ему сами разрешили сформировать.

По его словам, если собака бросается на других животных на улице или тянет поводок и проявляет агрессию, то причина часто кроется не только в самой прогулке, но и в поведении дома. Это может быть следствием поведения собаки по отношению к хозяину, когда ей разрешают прыгать на людей, кусать, требовать внимание, тыкаться мордой, облизывать или приносить мячик как способ навязать игру, и при этом такое поведение не ограничивают.

Он рассказывал, что немаловажную роль играют игры и игрушки. Если хозяин постоянно бросает или перетягивает игрушки, особенно использует те, что похожи на животных, это, по мнению зоопсихолога, разжигает охотничьи инстинкты и усиливает возбуждение собаки. В результате животное становится более активным и может переносить это поведение на улицу, реагируя агрессией на других собак.

Поэтому специалист советует начать с дома: изменить правила взаимодействия, прекращать дерзкие действия, убрать провоцирующие игры и игрушки и не закреплять такое поведение. По его мнению, именно это постепенно помогает сделать собаку более спокойной и уменьшить агрессию на прогулках.

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