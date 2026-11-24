Обрезка розы

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В конце ноября в Украине уже начинаются заморозки и садоводы спешат подготовить розы к зиме. Одни полностью обрезают кусты, другие оставляют их нетронутыми до весны. Однако неправильное время обрезки и чрезмерное укорочение побегов могут ослабить растения и отрицательно повлиять на будущее цветение. Рассказываем, следует ли обрезать розы сейчас, после первых заморозков, какие ветки можно удалять осенью и когда лучше проводить основную обрезку.

Когда правильно обрезать розы осенью

Осенняя обрезка роз проводят после первых ощутимых заморозков, когда растения уже прекратили активный рост и перешли в состояние зимнего покоя. Для работы выбирают сухой день без мороза, чтобы не повредить промерзшие побеги.

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Как объясняет издание Mon Jardin Ma Maison, преждевременная обрезка может стимулировать рост молодых побегов, которые не успеют окрепнуть и пострадают от морозов.

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В конце ноября розам обычно достаточно легкой обрезки , удаления сухих, больных и сломанных ветвей. При необходимости можно немного укоротить слишком длинные побеги, чтобы они не ломались под тяжестью снега или от сильного ветра.

Почему не стоит сильно обрезать розы перед зимой

Сильная осенняя обрезка может ослабить кусты перед зимовкой. Кроме того, после морозов иногда приходится удалять повторно поврежденные части ветвей.

Поэтому основное формирование роз лучше оставить на конец зимы или начало весны, когда минует угроза сильных морозов. Такие сроки для многих групп роз рекомендует Королевское садоводческое общество Великобритании (RHS) .

В то же время способ обрезки зависит от вида розы, некоторые плетистые и одноразово цветущие сорта нуждаются в другом подходе, чтобы сохранить побеги, на которых появятся цветы.

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Какие ветви роз можно обрезать сейчас

При подготовке кустов к зиме прежде всего обратите внимание на состояние побегов.

Осенью можно удалить:

Сухие ветви. Они уже не будут развиваться и не будут участвовать в будущем цветении.

Сломанные и поврежденные побеги. Их убирают, чтобы предотвратить дальнейшие повреждения.

Ветви с явными признаками болезней. Пораженные части удаляют, чтобы снизить риск распространения инфекций.

Слишком длинные побеги, сильно раскачивающиеся от ветра. При необходимости их можно умеренно укоротить.

Последний пункт особенно важен для высоких кустовых роз. Сильный ветер раскачивает длинные ветви, из-за чего может повреждаться основание растения.

Однако такую обрезку не нужно проводить на каждом кусте. Если роза компактная, имеет здоровые ветки и не требует дополнительной защиты, ее можно оставить до весны.

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Как обрезать разные виды роз осенью

Не все розы все равно реагируют на обрезку. Поэтому важно учитывать, какое именно растение произрастает в вашем саду.

Чайно-гибридные розы и флорибунди. Осенью можно удалить поврежденные побеги и при необходимости немного снизить высоту куста. Основную обрезку проводят в конце зимы или весной.

Плетистые розы. Их не следует радикально укорачивать только для подготовки к морозам. Длинные здоровые побеги обычно сохраняют, а для зимней защиты при необходимости осторожно снимают с опор и закрепляют. В то же время, некоторые повторноцветущие плетистые розы обрезают в период покоя, поэтому нужно учитывать особенности конкретной группы.

Старинные и одноразово цветущие розы. С ними следует быть особенно осторожными. Часть таких сортов цветет на побегах предыдущего года, поэтому сильная осенняя обрезка может лишить их будущих цветов.

Молодые розы . Недавно посадившие кусты лучше не подвергать сильной обрезке перед зимовкой. Достаточно удалить поврежденные или нездоровые части.

Нужно ли укрывать розы сразу после обрезки

Нет, сразу после обрезки укрывать розы не нужно. Если на улице еще тепло, под укрытием накапливается влага, из-за чего побеги могут загнивать и поражаться грибковыми болезнями.

Как советуют специалисты компании «Украфлора», укрывать розы лучше, когда температура воздуха стабильно держится примерно на уровне -5…-7 °C. Кратковременные небольшие заморозки для подготовленных кустов обычно не представляют серьезной опасности.

Перед укрытием нужно убрать из-под роз опавшие листья, особенно если они имеют признаки болезней. Основу куста можно защитить слоем сухой почвы или зрелого компоста.

Для дополнительной защиты теплолюбивых сортов используют специальные укрывные материалы, в частности, белое агроволокно. Его лучше натягивать на каркас, чтобы материал не прижимал побеги и под ним оставался воздух.

В то же время не все розы нуждаются в одинаковом утеплении. Морозостойким сортам в относительно мягком климате может быть достаточно защиты основания куста, тогда как менее выносливые растения нуждаются в полноценном укрытии.

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