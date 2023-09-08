Первые заморозки придут в Украину уже в эти выходные: в каких областях похолодает

Лето постепенно передает эстафету осени и температура днем стремительно начинает снижаться. В то же время ночью столбики термометров уже могут опускаться даже менее чем до 10 градусов.

В выходные ожидается холодная и сухая погода по всей Украине, в северных областях возможны первые заморозки.

Об этом сообщает сайт Meteoprog.

В ближайшие дни погодные условия в Украине сформируются под влиянием антициклона "Patricia", который придет к нам с севера Европы. Он способствует проникновению арктической воздушной массы в южные широты, поэтому температурный фон в Украине снизится на несколько градусов.

Если днем за счет малооблачного неба прогревание воздуха окажется достаточно заметным, то вот в ночное время столбики термометров практически во всех регионах, за исключением юга, опустятся ниже +10 °С.

В Черниговской, Киевской и Житомирской областях 10 сентября возможны первые заморозки на поверхности почвы, особенно в низинах, балках, оврагах, вдоль рек и по берегам небольших водоемов.

Отметим, в субботу, 9 сентября, погода порадует комфортным теплом днем. Впрочем, ночь будет прохладная – температура опустится до +6°.

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