Первый снег в Украине: синоптики рассказали, в каких регионах начнется зима 13 ноября

В Украине 13 ноября прогнозируется преимущественно облачная погода, в большинстве регионов будет гололедица и осадки, иногда в виде мокрого снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, самая сложная ситуация ожидается в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой, где выпадет мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице на дорогах.

Особенно осторожными следует быть автомобилистам в Карпатах и Закарпатье, где прогнозируют гололед. В этих регионах температура воздуха будет колебаться от -2 до +3°, а в горах может опуститься до -5°. Ветер западный, 5-10 м/с.

На остальной территории Украины ночью осадков не ожидается, однако днем возможны небольшие дожди, особенно в центральных и восточных областях. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Ночная температура будет составлять от +3° до -2°, дневная — от +1° до +6°.

Теплее всего будет на юге страны: ночью от 0° до +5°, днем воздух прогреется до +4...+9°.

Ранее сообщалось, что в Украине после 15 ноября прогнозируют сильные снегопады. Атмосферный фронт с юго-запада принесет снег на Буковину и Прикарпатье, а к концу суток снегопады покроют западные, северные и центральные области Украины.

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