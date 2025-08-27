Первый звонок: какие цветы лучше не дарить учителям 1 сентября, если не хотите испортить праздник

Какие цветы нельзя дарить на 1 сентября / © Фото из открытых источников

В первую очередь, важно запомнить, что каждый цветок во флористике несет определенный символ. Даже если вы сами не обращаете внимания на это, может так случиться, что учитель может вас неправильно понять или отрицательно воспринять такой подарок. Также некоторые растения вызывают аллергические реакции или требуют особого ухода, а потому не всегда уместны.

Какие цветы дарить учителям на 1 сентября?

Искусственные растения

Конечно, искусственные растения лучше не дарить не только в День знаний, но и на любой другой праздник. Обычно такие цветы украшают могилы и отрицательно воспринимаются в праздничные дни.

Парное количество

Хотя в большинстве стран мира не обращают внимания на парное количество растений в букете, в Украине такая композиция является символом траура, особенно если вы подобрали цветы только одного вида.

Гвоздики

Некоторые растения, какими бы красивыми они ни были, несут в себе негативную символику. Так, например, в Украине гвоздики являются символом траура. Поэтому от такого варианта лучше отказаться, а отдать предпочтение тюльпанам или розам. Однако обращайте внимание еще и на цвет цветка. Белые хризантемы или чёрные розы также считаются траурными.

Дорогие композиции

Драгоценные подарки всегда создают определенные неудобства. Учителю может быть некомфортно принимать их.

Экзотика

Срезанные экзотические растения не всегда уместны, потому что некоторых они могут «оттолкнуть» своим уникальным внешним видом. Также часто они требуют особых условий и ухода, могут вызывать аллергические реакции.

Желтый цвет

Этот оттенок является символом разлуки, измены, прощания, поэтому лучше не выбирать букеты желтого цвета. Исключение — розы. Желтые розы означают дружеские, платонические чувства. А вот оранжевые лилии, говорят флористы, символизируют ожидания ответа на романтическое предложение.

Резкий аромат

Хотя некоторые цветы, например, лаванда, становятся особенно популярными в последние годы, они отличаются резким запахом, из-за которого могут возникнуть покраснение глаз, чихание и другие симптомы аллергии.

Сухоцветы

Нередко они ассоциируются с осенним настроением, когда и начинается учебный год. Но такой букет может понравиться далеко не всем. Некоторые даже считают, что сухие цветы — к несчастью и бедам.

В горшках

Конечно, хочется, чтобы подарок долго оставался свежим и радовал глаз. Тем не менее, растения в горшке нуждаются в уходе, поливе, специфическом освещении и т.д. Если вы не уверены, что учителю понравится подобный подарок, лучше остановиться на срезанных цветах.

Дарить букеты учителям на 1 сентября или нет — дело каждого. Это не обязательно. Однако, если вы хотите порадовать любимого преподавателя, следует заранее подумать, какие цветы будут уместны.